Musica, Queen: ecco il video di ‘Face It Alone’, l’inedito inciso a fine anni ’80

Statoquotidiano.it, Foggia, 23 ottobre 2022 – È ‘Face It Alone’ la canzone inedita proveniente dalle sessioni di registrazione di ‘The Miracle’, l’album pubblicato nel 1989 dalla celebre band britannica ‘Queen’.

Il brano fu realizzato nel 1988, era un periodo particolarmente profilico per il gruppo dal punto di vista musicale. Dopo una pausa di circa un paio d’anni dallo straordinario ‘Magic Tour’, i Queen si rimisero al lavoro per confezionare un album energico che si rivelerà uno dei loro successi più importanti.

The Miracle è una delle opere più amate in assoluto della band e ‘Face It Alone’ fa parte dei numerosi brani creati in quel periodo così creativo e rimasti fuori dall’opera finale. Parte di quei lavori entreranno a far parte di ‘Innuendo’ del 1991.

‘Face It Alone’, è stato annunciato la scorsa estate dai Queen rimasti attualmente attivi, Brian May e Roger Taylor, scatenando subito l’entusiasmo dei numerosi fan sparsi in tutto il mondo, in attesa di un box set da collezione interamente dedicato all’album di 33 anni fa. Era dal 2014 che i Queen non pubblicavano un brano inedito cantato da Freddie Mercury.

Ascoltando la canzone, colma di emotività, vengono in mente hit come Mother Love, I’m Going Slighty Mad o The Show Must Go On, tutte scritte dal chitarrista Brian May, dove c’è sempre un velo di malinconia, una sorta di dolore nascosto.

Probabilmente non era un periodo facile, poiché in quel momento Freddie già sapeva della malattia e si ha quasi la sensazione che fossero a conoscenza del fatto che non avrebbero potuto continuare ancora per molto a sfornare quei grandi successi.

Un brano che comunque riesce ad emozionare, tra la splendida interpretazione del compianto frontman ed un assolo grandioso di May.

I Queen hanno pubblicato anche un video per “Face It Alone”. La clip è molto particolare e originale, anche se ricorda lo stile di altre perle del gruppo degli inizi dei ’90, con alcune immagini d’archivio dei quattro, per la maggior parte risalenti a “The Miracle”. Ad un certo punto appare anche l’iconica statua di Freddie presente a Montreux e meta di pellegrinaggio di numerosi ammiratori.

La band, come riportato da Radiomontecarlo.it, ha dichiarato a riguardo: “La nostra intenzione era di creare, al di là dell’interpretazione del testo, un video che celebrasse il periodo in cui fu registrata la canzone, il più prolifico e unito della storia del gruppo”.

A dirigere la clip è stato Simon Lupton, che ha trattato con le immagini temi come la solitudine, il coraggio e l’amicizia.

“Il significato della canzone”, ha spiegato Lupton “ha a che fare con il fatto che quando qualcosa di catastrofico si verifica nella tua vita, istintivamente ci si circonda delle persone più care e più importanti”.

A riportare le dichiarazioni del regista è sempre Radiomontecarlo.it.

Il 18 novembre 2022 vedrà la luce il box set tanto atteso, “The Miracle Collector’s Edition”, con le session dell’album “The Miracle” e 5 inediti: “Dog With A Bone”, “I Guess We’re Falling Out”, “You Know You Belong To Me”, “When Love Breaks Up”, “Water” e “Face It Alone”.

A cura di Gianluigi Cutillo, 23 ottobre 2022