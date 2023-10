Lucera, torna la manifestazione benefica “Ballando con le Stelle – Telethon”

LUCERA (FOGGIA) – Torna “Ballando con le Stelle – Telethon”, la più grande manifestazione benefica organizzata a Lucera. Lo show si svolgerà il 10 dicembre al Palazzetto dello sport dove quindici coppie formate da Stelle (personaggi noti della città) e da maestri e maestre di danza si sfideranno in gare di ballo.

Per l’ottava edizione è stato preparato uno spettacolo che si annuncia ancora più ricco e articolato.

L’obiettivo è infatti superare il record di donazioni raccolte lo scorso anno: oltre 18mila euro versati direttamente alla Fondazione Telethon, una raccolta che ha coinvolto tutta la comunità, confermando Lucera quale città più generosa della provincia di Foggia.

“Per il 2023 – ha dichiarato Biagio Russo, responsabile del Comitato organizzatore e referente Telethon per Lucera, affiancato da Mauro Mazza, responsabile della comunicazione interna, e da Giuseppe Padovano, coordinatore del settore volontariato – ci stiamo impegnando con maggiore forza perché abbiamo davanti a noi un ostacolo quasi insormontabile, una cifra da raccogliere altissima. Tuttavia, c’è uno scopo che ci appassiona tutti: la raccolta fondi a favore della ricerca sulle malattie genetiche rare”.

Il cast di Stelle è vario e comprende: Luigi Battista (personal trainer), Antonio Bernardi (responsabile segreteria del sindaco), Antonietta Casiero (imprenditrice vinicola), Francesca Chiechi (dirigente scolastica), Giovanni Ciccarelli (agente di commercio), Gabriella Conte (educatrice), Antonella De Luca (make up artist ed estetista), Vanny Di Brita (titolare bar), Mario Ercole (imprenditore automobilistico), Gianni Finizio (manager e imprenditore dello spettacolo), Giovanna Iuliani (artista ed insegnante di musica), Graziana Mignogna (cassiera e conduttrice), Lele Monaco (titolare wine bar), Giuseppe Peter (fotografo) e Silvia Borja Velasco (imprenditrice dell’estetica).

Di assoluto rilievo anche il cast dei ballerini professionisti formato da: Simone Barbaro, Giulia Biondi, Luca Biondi, Daniela Bognani, Delio Buoncristiano, Ester Casciano, Valeria Chiarella, Elena Ciavotta, Sara Diurno, Raffaele Ferrante, Maria Simona Gentile, Cinzia Giuliano, Simona Lombreglia, Linda Rinaldi, Claudio Russo, Daniela Serra, Giacomo Siesto e Lucia Zoppicante.

Anche quest’anno le coppie saranno divise in tre squadre: verde, bianca e rossa e a condurre la serata saranno Angelica Dell’Aera, Vittoria Favilla e Marianna Tremonte.

“Stella per una notte” sarà la professoressa Valentina Abate che ballerà con Raffaele Ferrante.

Non mancherà l’esibizione di alcune Stelle delle passate edizioni: Martina Bloise, Diego Checchia, Alessia Cacciatore, Lia Losordo, Antonio Mastrolitto, Alessandra Miele, Raffaella Miele, Giambattista Morlacco, Rosanna Postorino, Alessandro Russo e Miriam Russo. Riproporranno scene di un celebre musical, coordinati dalla maestra Ester Casciano.

Stellare anche la giuria, presieduta da Raffaele Ferrante e formata da: Santino Caravella (attore comico e ristoratore), Pasquale Dotoli (ex sindaco di Lucera), Claudia Maldonado (Associazione Argentina per il mondo), Orfina Scrocco (notaio), a cui si aggiungerà un ospite a sorpresa.

Sono confermate le esibizioni delle scuole di ballo e associazioni sportive che collaborano alla manifestazione Asd Ginnastica Luceria, Ballet School, Danzarte, Ginnastica artistica Lucera e Lucy Dance.

La grande novità di questa edizione è rappresentata dall’integrazione nelle squadre di ballerini d’eccezione, trenta alunni del triennio delle scuole superiori, che con le loro performance aiuteranno il proprio team a scalare la classifica. Il progetto, ideato da Raffaele Ferrante, direttore artistico della sezione ballo, prevede che gli alunni siano coordinati dallo stesso Ferrante con le maestre Maria Simona Gentile e Valeria Chiarella.

La direzione del settore ballo è di Raffaele Ferrante, mentre la direzione artistica dello spettacolo è nuovamente affidata a Carlo Ventola. “Ogni anno cambiano i protagonisti – hanno raccontato – ma l’entusiasmo è sempre lo stesso, perché è bellissimo vedere che verso questa manifestazione ci sono sempre un interesse e un riscontro popolare molto positivi. La ricerca migliora la vita di tutti e noi, attraverso uno spettacolo artisticamente molto elevato, regaliamo divertimento mentre facciamo del bene”.

L’evento, che gode del patrocinio del Comune di Lucera, è organizzato dal Centro sportivo Casanova e si svolge in collaborazione con numerose associazioni cittadine che hanno rinnovato il loro impegno, a cui si aggiungono i “grandi sostenitori”, aziende e privati che forniscono il loro contributo.

Il cartellone delle iniziative legate alla raccolta Telethon si aprirà domenica 3 dicembre con il “Pranzo di beneficenza”. Il giorno 10 si terrà l’evento clou al Palazzetto dello sport, seguito dalla Cena di Ballando. Sabato 16 dicembre tornerà la “Maratonina – Corri a donare” con le scuole elementari e medie della città. E ha ancora le scuole saranno coinvolte nei giorni 20, 21 e 22 dicembre con dei momenti pro Telethon nell’ambito delle proprie iniziative natalizie.

Il 27 e 29 dicembre allo Stadio cittadino si svolgerà un quadrangolare di calcio che avrà per protagonisti rappresentanti degli ordini professionali lucerini. Il 4 e il 5 gennaio 2024 il Centro sportivo Casanova ospiterà un Torneo di Padel.

Domenica 14 gennaio 2023 i locali del Convitto nazionale “Ruggiero Bonghi” ospiteranno un Torneo di Burraco. Nel frattempo è possibile effettuare delle donazioni acquistando i cuori di cioccolato, un panettone e i gadget di Telethon in vendita in molte attività commerciali e bar della città.