Omicidio Donato Monopoli: cambia un avvocato e l’udienza salta a dicembre

FOGGIA – “Dal 5 luglio sono passati 3 mesi, altri 3 mesi in cui abbiamo aspettato questo giorno con speranza e fiducia nella giustizia. Oggi, in quell’aula si è deciso di rinviare l’udienza al 4 dicembre prossimo, sarà vero ? È tutto vero quello che stiamo vedendo e sentendo…dopo 5 anni da quella maledetta notte, per via dell’integrazione di un nuovo avvocato da parte della difesa.

Preghiamo tutti i giorni che Donato ci dia la forza di sopportare tutto questo… questo è un rito abbreviato ma di abbreviato non ha assolutamente nulla.