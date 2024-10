ASE Spa informa i cittadini che, nei giorni giovedì 24 e venerdì 25 ottobre 2024, il Centro Comunale di Raccolta situato in Via Sottotenente Troiano osserverà una variazione degli orari di apertura per consentire lo svolgimento di attività di formazione per gli addetti del centro.

In queste giornate, il C.C.R. sarà aperto dalle ore 07:00 alle ore 14:45.

Questa variazione degli orari ha l’obiettivo di garantire una migliore qualità del servizio attraverso la formazione del personale

Lo riporta IlSipontino.net.