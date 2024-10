“Si tratta solo di falsità nei miei confronti e delle mie aziende, non ho debiti con il fisco né conti in rosso. Adesso procederò per vie legali!”.

Così afferma Christian Vieri, ex attaccante dell’Inter e della Nazionale, assistito dall’avvocato Danilo Buongiorno, in merito a “notizie, articoli e comunicazioni provenienti da diverse testate giornalistiche e online, che avrebbero erroneamente riportato l’esistenza di debiti fiscali e bancari a carico” dell’ex calciatore e delle sue aziende.

Il legale chiarisce che “la notizia è completamente falsa” e ha un contenuto manifestamente diffamatorio. Riguardo alla questione fiscale, specifica che “per una delle società del Sig. Vieri (relativa a anni precedenti) è stata effettuata una semplice transazione consensuale in seguito a un normale contenzioso, con formale contestazione da parte della società, senza alcun riconoscimento di responsabilità”. Il difensore aggiunge che “la questione è stata risolta da tempo”.

Le espressioni “gravemente illegittime” rivolte a Christian Vieri e alle sue aziende, accusate falsamente di avere debiti bancari inesistenti, sono da considerarsi false. Secondo l’avvocato, “le aziende di Vieri hanno una solida stabilità economica, facilmente dimostrabile”, e c’è “evidenza documentale a sostegno del mio cliente”.

Bobo Vieri, pertanto, diffida “chiunque, tramite il mio legale, a usare espressioni inadeguate e diffamatorie o a riportare fatti falsi, sia riguardo alla sua vita privata che a quella aziendale”. In caso di “ulteriore reiterazione di tali atti gravi, si riserva il diritto di agire anche in sede penale per diffamazione aggravata” e di intraprendere azioni civili per il risarcimento dei danni già ingiustamente subiti da lui e dalle sue aziende.

Lo riporta Ansa.