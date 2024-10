San Severo: lutto cittadino per i funerali e fiaccolata il 22 ottobre per Celeste Palmieri - Fonte Immagine: La Gazzetta del Mezzogiorno

M5S, Carla Giuliano: “Inammissibili falle nel braccialetto elettronico, il Governo intervenga con urgenza”

Roma, 23 ottobre 2024 – Forte denuncia da parte del Movimento 5 Stelle, che richiama il Governo a intervenire con tempestività per risolvere le gravi criticità legate all’utilizzo del braccialetto elettronico, strumento destinato alla protezione delle donne vittime di violenza. Nel corso di un intervento al Question Time alla Camera, l’onorevole Carla Giuliano ha sottolineato come, nonostante ripetute segnalazioni e interrogazioni parlamentari, permangano falle inaccettabili nel sistema di monitoraggio e controllo che, se non risolte, possono portare a tragiche conseguenze.

“Tre donne uccise in meno di un mese nonostante gli uomini che le perseguitavano indossassero il braccialetto elettronico alla caviglia. È inconcepibile che sentiamo parlare di malfunzionamenti dovuti a ‘problemi di connessione di rete’, ‘ritardi nei tempi di attivazione’ o ‘falsi allarmi’.

La violenza sulle donne è un fenomeno criminale strutturato, che va trattato con la stessa urgenza e serietà riservata alla mafia e al terrorismo. Ogni errore in questo contesto significa morte, e non possiamo permettere che accada ancora,” ha dichiarato Giuliano.

Il suo intervento si inserisce in un contesto di allarme sociale crescente, aggravato dalle statistiche: nel 2024, in Italia è stata uccisa una donna ogni tre giorni, e in tre casi su quattro, l’aggressore aveva accesso diretto alla casa della vittima. “Sono donne che hanno chiesto aiuto, si sono fidate dello Stato e hanno denunciato. Non possiamo permettere che ci siano delle falle nel sistema che dovrebbe tutelarle, perché ogni ritardo, ogni errore può costare una vita,” ha continuato Giuliano, facendo riferimento a situazioni come quella di Celeste Palmieri, una delle vittime recenti di femminicidio, che aveva più volte espresso il suo timore di essere in pericolo nonostante la presenza del braccialetto elettronico sul suo persecutore.

Già a settembre, il Governo aveva ammesso l’esistenza di problematiche tecniche legate al dispositivo, ma nonostante ciò, le criticità non sono state affrontate con la necessaria rapidità. “Un governo dovrebbe essere tecnicamente, ma soprattutto umanamente competente nel garantire la protezione di queste donne. Non ascoltarle significa tradirle, e lo Stato non può permettersi di tradirle,” ha affermato l’esponente del Movimento 5 Stelle.

Carla Giuliano ha poi interrogato il Ministro competente, Luca Ciriani, insieme alla collega Stefania Ascari, chiedendo quali iniziative urgenti intenda adottare il Governo per impedire che si verifichino altri femminicidi a causa delle inefficienze del braccialetto elettronico. “Come segnalato anche dalle forze dell’ordine, gli strumenti introdotti per salvare le donne funzionano male, o addirittura si inceppano, aumentando il rischio per le stesse vittime. Non possiamo accettare che il malfunzionamento di questi dispositivi continui a minare la sicurezza delle donne,” ha concluso Giuliano.

La risposta del Governo è attesa con grande attenzione, mentre la pressione affinché vengano prese misure urgenti continua a crescere.