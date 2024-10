Ecco la rassegna dei cortei storici delle Pro Loco di Puglia

Il maltempo non ha fermato la sesta edizione della Rassegna dei cortei storici delle Pro Loco di Puglia che si è svolta domenica scorsa a Lucera. 23 cortei da ogni angolo della regione a cui si sono aggregati due gruppi dalla Basilicata hanno dato vita ad un mega corteo che ha attraversato le vie della città per terminare in Piazza Matteotti dove si sono tenute le esibizioni e le foto di rito. La giornata è stata preceduta da un convegno sulle tradizioni dei luoghi che si è tenuto sabato pomeriggio al Circolo Unione in Piazza Duomo. Presente nei due giorni di manifestazione il presidente dell’Unpli Puglia, Rocco Lauciello, e il responsabile della delegazione Unpli Monti Dauni, Gerardo Lionetti.

La rassegna rappresenta l’occasione per celebrare le tradizioni dei luoghi pugliesi, conoscerle e tramandarle nel tempo.

Soddisfazione da parte del presidente della Pro Loco di Lucera, Stefano Ciccarelli, e del direttivo che è riuscito ad organizzare, in collaborazione con l’Amministrazione capeggiata dal sindaco Giuseppe Pitta, due giorni di accoglienza per più di 1500 persone che hanno avuto modo di visitare la città.

Ciccarelli ha commentato: “E’ il primo grande evento in vista di Lucera Capitale della Cultura 2025, abbiamo fatto questa prova generale con l’accoglienza di quasi 2000 turisti, abbiamo ospitato i figuranti, hanno alloggiato e pranzato in città e tutto questo ci ha dato la possibilità di approcciarci al prossimo anno con maggiore entusiasmo, ma anche con la maggiore consapevolezza che servono le infrastrutture, l’appoggio della macchina burocratica e una grande collaborazione tra operatori e cittadini. Ospitare la rassegna ha permesso di far conoscere Lucera e di promuovere le sue bellezze”.

La manifestazione che ogni anno si tiene in una provincia pugliese diversa è organizzata dall’Unpli Puglia aps. L’iniziativa si è avvalsa del patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Puglia, di PACT Puglia e della Città di Lucera oltre che della collaborazione con la Pro Loco di Lucera.