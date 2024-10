Il Comune di Manfredonia, in collaborazione con l’Auto Club Storico Dauno di Foggia e il Club Federato dell’Auto e Motoclub Storico Italiano, si prepara a ospitare la suggestiva “Festa d’autunno in auto d’epoca”.

L’evento, che si terrà il 1° novembre 2024, vedrà sfilare per le strade del centro storico splendide auto d’epoca, pronte a incantare il pubblico con il loro fascino senza tempo.

Con una nota datata 27 settembre 2024, l’Auto Club Storico Dauno ha formalmente richiesto il patrocinio del Comune di Manfredonia per la manifestazione. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di valorizzare i luoghi simbolo della città da un punto di vista storico e culturale, grazie alla partecipazione di una comunità di appassionati che condividono la passione per le auto d’epoca. In risposta a questa richiesta, il sindaco di Manfredonia, dott. Domenico la Marca, ha emanato un atto ufficiale di conferimento del patrocinio, ritenendo meritevole la proposta per il suo valore di promozione culturale e turistica.

Il percorso della manifestazione prevede una visita guidata alla Basilica di Santa Maria Maggiore di Siponto, uno dei siti storici più rappresentativi del territorio, per poi concludersi con l’esposizione statica delle auto nel cuore del centro cittadino. Tuttavia, a causa delle direttive espresse dal Comando di Polizia Locale, non sarà possibile esporre le vetture in Corso Manfredi. Come alternativa, il Piazzale Diomede, situato nelle vicinanze, è stato ritenuto adeguato per ospitare questa parte dell’evento, permettendo così al pubblico di ammirare da vicino le vetture storiche.

L’amministrazione comunale ha riconosciuto il valore della manifestazione anche in ottica di partecipazione civica. Infatti, facendo riferimento alla delibera di Giunta Comunale n. 183 del 26 maggio 2010, si sottolinea come la partecipazione dei cittadini rappresenti un elemento fondamentale della vita democratica e come manifestazioni di questo tipo possano diventare occasioni di aggregazione e crescita culturale e sociale. In tale contesto, l’evento dedicato alle auto d’epoca non è soltanto un appuntamento per appassionati di motori, ma anche un’opportunità per rafforzare il senso di comunità, promuovendo al tempo stesso il territorio.

Le auto d’epoca, veri gioielli di meccanica e design, non sono semplicemente mezzi di trasporto, ma testimoni di un passato glorioso. Ogni modello porta con sé una storia, un’epoca, un pezzo di cultura automobilistica che merita di essere riscoperta e celebrata. Questa sfilata sarà l’occasione ideale per far rivivere l’emozione di un tempo, offrendo a tutti la possibilità di rivivere la bellezza di un’epoca passata attraverso la lente dell’automobilismo.

L’iniziativa ha riscosso un immediato apprezzamento da parte della cittadinanza e degli appassionati del settore. La concessione gratuita del suolo pubblico per ospitare l’esposizione è stata inoltre un segnale importante da parte del Comune, che ha voluto così sostenere l’organizzazione dell’evento, consapevole del richiamo turistico e culturale che esso potrebbe avere. Manfredonia, con la sua storia e le sue tradizioni, offre infatti una cornice perfetta per accogliere una manifestazione che fonde cultura, passione e spettacolo.

L’evento si inserisce inoltre in un più ampio contesto di valorizzazione delle attività promosse dalle associazioni cittadine, con particolare riferimento alle associazioni di auto storiche, che nel corso degli anni hanno dimostrato un crescente impegno nel portare avanti eventi e iniziative legate alla conservazione e alla promozione del patrimonio motoristico italiano. La “Festa d’autunno in auto d’epoca” è quindi anche un tributo alla dedizione di coloro che si impegnano per preservare e diffondere questa passione, spesso a fronte di difficoltà organizzative e logistiche.

Le attese per la manifestazione sono alte, sia per il numero di partecipanti previsti che per l’interesse che l’evento è già riuscito a generare. La storica piazza e le strade del centro saranno invase da veicoli d’altri tempi, offrendo uno spettacolo di rara bellezza e un viaggio nel tempo che non mancherà di affascinare grandi e piccoli.

La “Festa d’autunno in auto d’epoca” si presenta come un evento unico nel suo genere, capace di coniugare la passione per le auto storiche con la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale di Manfredonia. Un’occasione imperdibile per chiunque ami la storia, la cultura e, naturalmente, le automobili d’epoca.