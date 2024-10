L’incrocio tra Sorrento e Foggia, valido per l’undicesima giornata del Girone C di Serie C, si preannuncia interessante.

Entrambe le squadre, costieri e pugliesi, si trovano in una posizione delicata in classifica, a metà strada tra la zona playoff e le aree pericolose, e sono alla ricerca di quella continuità che potrebbe dare una svolta alle loro stagioni. Il Sorrento, nell’ultimo incontro, ha subito una pesante sconfitta in casa contro il Benevento, mentre il Foggia ha pareggiato 2-2 contro il Catania tra le mura amiche.

Ecco tutto ciò che serve sapere su Sorrento-Foggia

SORRENTO-FOGGIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING