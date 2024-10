Il sipontino De Cristofaro vicecampione nel Centro Sud

Modena, 23 Ottobre 2024 – Era un appuntamento senza un domani, una prova senza appello e, nonostante Michele De Cristofaro abbia messo il massimo del proprio impegno, il risultato è sfumato per una manciata di punti, relegandolo al titolo di vicecampione di un Trofeo d’Italia Slalom centro sud che lo ha consacrato tra i protagonisti indiscussi della stagione 2024.

Tutto si è quindi deciso nell’ultimo atto della serie, il decimo Slalom Trofeo Selva di Fasano corso Domenica, con il portacolori di Motor Valley Racing Division che, nonostante le avverse condizioni meteo, si metteva al comando delle operazioni della classe dopo la ricognizione.

Un potenziale che, in barba ad alcune penalità, lo confermava leader della S4 al termine della prima manche nello scontro diretto con Vagali, entrambi al volante di una Peugeot 205 Rallye.

“Durante la ricognizione pioveva” – racconta De Cristofaro – “ed ho comunque deciso di partire perchè avevo bisogno di prendere dimestichezza con il percorso. La prima manche era ancora bagnata ma sono comunque riuscito ad ottenere un buon risultato, rimanendo al comando.”

Con il progressivo asciugarsi del fondo il pilota di Manfredonia incappava in una penalità nella seconda tornata, perdendo il duello per un distacco di 1,58 che gli costava la leadership.

L’ultimo e decisivo passaggio non sorrideva al sipontino che non riusciva a ribaltare le sorti di una classifica chiusa al secondo posto tra le S4 ed al settimo nel gruppo SS.

“Nella seconda manche il fondo si è asciugato” – aggiunge De Cristofaro – “ed ho segnato un ottimo tempo, penalizzato dall’aver preso tre birilli. Nell’ultima, ormai stanco, non sono riuscito ad essere incisivo ed il risultato non è stato dei migliori. Il percorso sembrava facile ma, vedendolo di persona, non lo era affatto. Alcuni tratti erano insidiosi, soprattutto nei cambi di asfalto. È stata una bella sfida ma è un peccato non essere riusciti a centrare la vittoria.”

Nonostante il secondo posto, in classe e nella serie, il bilancio di De Cristofaro è positivo.

“Ho tentato il tutto per tutto per vincere il trofeo” – conclude De Cristofaro – “ma per pochissimi punti non ci sono riuscito. Ora pensiamo al prossimo anno ma nel frattempo ringrazio Motor Valley Racing Division per questa preziosa opportunità. Grazie a tutti i partners, alla mia famiglia ed ai tanti amici che mi hanno seguito dappertutto, dandomi un incredibile sostegno.”