Crollo calcinacci in Via Giotto a Manfredonia. “Il Comune ordina interventi immediati per tutela Pubblica”

La Città di Manfredonia, tramite il suo Sesto Settore Urbanistica e Sviluppo Sostenibile, ha emanato una diffida riguardante la messa in sicurezza di un fabbricato situato in Via Giotto 18. Il provvedimento è stato emesso dopo che, in data 9 ottobre 2024, la Polizia Locale ha segnalato la caduta di calcinacci dalla struttura, con rischio per l’incolumità pubblica e privata. L’intervento tecnico, documentato nella relazione di servizio n. 47250/2024, ha confermato la presenza di lesioni e frammenti pericolanti sui balconi e cornicioni, costituendo un serio pericolo per i passanti. A seguito di questa segnalazione, è stato immediatamente transennato il marciapiede sottostante l’area interessata per evitare il transito pedonale, come misura temporanea di sicurezza. Tuttavia, considerata la condizione generale di degrado rilevata dai tecnici nel corso del sopralluogo, si è deciso di procedere con una messa in sicurezza più approfondita del fabbricato. Il Comune ha quindi diffidato l’Agenzia ARCA Capitanata di Foggia, attuale proprietaria dell’immobile, ordinando la rimozione delle parti pericolanti e una verifica dettagliata delle condizioni strutturali del cornicione e del terrazzo. La diffida prevede inoltre che si estenda la verifica a tutti i cornicioni e frontalini dei balconi degli edifici di Via Giotto, civici dal 2 al 20, per prevenire ulteriori rischi dovuti al degrado strutturale diffuso. L’Agenzia ARCA Capitanata ha ricevuto 7 giorni di tempo dalla notifica del provvedimento per completare i lavori di messa in sicurezza e comunicare l’avvenuta esecuzione. In caso di inadempienza, il Comune procederà d’ufficio alla rimozione dei pericoli a spese dei proprietari, con l’aggiunta delle spese relative al mantenimento delle transenne oltre il termine fissato. Eventuali mancanze potrebbero comportare anche ulteriori azioni, tra cui sanzioni penali. L’ordinanza, firmata dal dirigente del VI settore, Ing. Lucio Barbaro, è stata notificata anche al Comando di Polizia Locale, incaricato di assicurare la corretta esecuzione del transennamento e delle misure di sicurezza, e al settore Manutenzione dell’Ufficio Tecnico Comunale. Inoltre, il documento informa i destinatari della possibilità di presentare ricorso al T.A.R. Puglia o, in alternativa, al Capo dello Stato, entro i termini legali di 60 e 120 giorni rispettivamente dalla notifica dell’atto. Questa diffida rappresenta un passo deciso per garantire la sicurezza della popolazione di Manfredonia, evidenziando l’importanza della manutenzione degli edifici e della tempestiva risoluzione dei rischi strutturali, specialmente in aree ad alta densità abitativa.

