Il direttore sportivo del Manfredonia, Livio Scuotto, si è esposto pubblicamente, chiedendo una svolta immediata alla squadra dopo un avvio di campionato deludente. Ai microfoni del club, ha espresso con fermezza la necessità di una reazione da parte del gruppo, sottolineando come il cammino nel campionato sia ancora lungo, ma che l’atteggiamento deve cambiare subito. “Il campionato è ancora lungo, sono sicuro che ne usciremo,” ha dichiarato con fiducia Scuotto, mandando un messaggio di incoraggiamento ai tifosi e all’ambiente biancoceleste. “Noi ci crediamo e raggiungeremo l’obiettivo.”

Nonostante le difficoltà di questo inizio di stagione, il ds dei sipontini rimane fiducioso nella capacità della squadra di invertire la rotta, consapevole delle sfide che riserva il girone H della Serie D, uno dei più competitivi e difficili del panorama calcistico dilettantistico. “Tutte le partite sono difficili nel girone H, dobbiamo essere cattivi ed aggressivi. A noi servono i punti e mi aspetto una grandissima prestazione nella prossima partita. Lo dobbiamo fare per la gente, per la società e soprattutto per noi stessi,” ha aggiunto con decisione.

Il messaggio di Scuotto è chiaro: non c’è più spazio per passi falsi. I tifosi, che con passione seguono la squadra anche in trasferta percorrendo centinaia di chilometri, meritano rispetto e una risposta sul campo. “Vogliamo cambiare rotta, mi aspetto una reazione. Anche per la piazza, che merita rispetto,” ha affermato con fermezza. La pressione sui giocatori è palpabile, ma c’è altrettanta fiducia nelle loro capacità di rialzarsi.

Non è solo una questione di punti, ma di orgoglio e appartenenza, valori che per Scuotto sono fondamentali. In particolare, il ds ha voluto rivolgere un appello ai tifosi, chiedendo loro di continuare a sostenere la squadra in questo momento delicato. “Chiedo ai tifosi di non mollare e di restare vicini alla squadra. Insieme possiamo uscirne,” ha ribadito, consapevole di quanto sia fondamentale il legame tra il pubblico e i giocatori per superare questa fase.

Sulle contestazioni da parte dei sostenitori, il direttore sportivo ha mostrato comprensione, riconoscendo la frustrazione che deriva dai risultati deludenti. “Ci sta, i tifosi fanno chilometri per noi. È giusto che vogliano risultati,” ha ammesso con onestà. Le recenti sconfitte hanno alimentato il malcontento della tifoseria, ma Scuotto sa bene che questo è il momento di dimostrare carattere e di ripagare la fiducia che la piazza di Manfredonia ripone nel club.

L’obiettivo, chiaramente, è quello di rilanciarsi in campionato e iniziare a raccogliere punti preziosi per risalire la classifica. Ma per farlo, la squadra dovrà mostrare un cambiamento tangibile già nelle prossime partite, a partire dalla determinazione e dalla fame di vittoria. Il messaggio è stato lanciato: ora spetta ai giocatori rispondere sul campo e dimostrare di essere all’altezza delle aspettative.

Il prossimo impegno sarà decisivo per capire se questa scossa porterà i frutti sperati. I tifosi biancocelesti attendono con trepidazione di vedere una squadra più grintosa e determinata a portare a casa i punti necessari per uscire dalla zona bassa della classifica e dare una svolta alla stagione. Ma il tempo stringe, e ogni partita da qui in avanti sarà una battaglia per la salvezza.

Fonte: Manfredonia Calcio 1932