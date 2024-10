Il progetto OWF 2, un nuovo parco eolico offshore, è destinato a trasformare il panorama energetico della regione Puglia.

Proposto dalla società Maxima Energia S.r.l., l’impianto prevede la costruzione di 65 aerogeneratori al largo della costa settentrionale della Puglia, tra Barletta e Bari, con una potenza complessiva di 975 MW. L’iniziativa segna un passo importante verso l’uso di fonti rinnovabili, in particolare l’energia eolica, per soddisfare la crescente domanda energetica regionale e nazionale.

Caratteristiche tecniche del progetto

Il progetto OWF 2 si estende su una vasta area marina che copre circa 224 milioni di metri quadrati di specchio acqueo al di fuori delle acque territoriali italiane e circa 347 mila metri quadrati entro il limite delle acque territoriali. È previsto un ulteriore impatto su una piccola superficie di 1.923 metri quadrati in zona demaniale a terra. I 65 aerogeneratori, modello Vestas V236 con una capacità di 15 MW ciascuno, saranno organizzati in due sottocampi, ciascuno collegato a una stazione elettrica offshore di trasformazione da 400/66 kV. L’energia generata sarà trasmessa a terra attraverso un sistema di cavidotti sottomarini, permettendo il collegamento con la Rete di Trasmissione Nazionale (RTN).

L’area di installazione si trova a una distanza minima di 25 chilometri dalla costa, ovvero circa 13,5 miglia nautiche, e si estende fino alla piattaforma continentale. L’elettrodotto sarà composto da due cavi sottomarini principali, distanziati di 4 metri, che si estenderanno fino a 1.500 metri dalla costa, con un tratto finale da realizzare tramite il metodo TOC (Trenching Offshore Cable), che permetterà l’installazione fino a 300 metri oltre la linea di costa.

Iter amministrativo e concessioni

La richiesta di concessione demaniale marittima è stata presentata da Maxima Energia l’8 agosto 2024 e riguarda una durata di 30 anni. Tale concessione interessa le aree marittime demaniali e gli specchi acquei necessari alla realizzazione dell’impianto. La Capitaneria di Porto di Barletta ha ricevuto l’istanza per competenza e ha avviato l’iter per la sua valutazione. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, attraverso la Direzione Generale per i porti e la logistica, ha chiesto una nuova pubblicazione dell’avviso, per garantire trasparenza e raccogliere eventuali osservazioni da parte degli attori interessati.

Il progetto OWF 2 presenta alcune criticità dal punto di vista dell’interferenza con altre iniziative in corso, come i progetti di cavidotti delle società Inergia S.p.A., Nereus S.r.l., Parco Eolico Flottante Tramontana S.r.l. (ex Acciona A) e Apeneste S.r.l. Tali interferenze richiederanno una valutazione attenta per evitare sovrapposizioni che potrebbero rallentare l’avanzamento dei lavori o compromettere il corretto funzionamento degli impianti.

La procedura di consultazione pubblica

La domanda di concessione sarà disponibile per la consultazione pubblica presso la Sezione Demanio della Capitaneria di Porto di Barletta dal 23 ottobre 2024 al 21 novembre 2024. Durante questo periodo, i cittadini, le imprese e le organizzazioni interessate potranno presentare eventuali osservazioni o proposte di modifiche. Questi contributi saranno presi in considerazione prima del rilascio finale della concessione.

Il progetto OWF 2 si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso le energie rinnovabili, che rappresentano una risposta cruciale alla crisi climatica globale. L’Italia, in linea con gli obiettivi europei di decarbonizzazione, sta promuovendo lo sviluppo di impianti di energia pulita, e la Puglia, con il suo potenziale eolico offshore, è destinata a giocare un ruolo centrale in questo processo.