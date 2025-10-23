Edizione n° 5862

22 Ottobre 2025 - ore  13:51

22 Ottobre 2025 - ore  10:06

Home // BAT // BAT, sequestrate due attività abusive dalla Guardia di Finanza

ABUSIVE BAT, sequestrate due attività abusive dalla Guardia di Finanza

Sigilli a due locali totalmente abusivi, uno adibito a officina di fabbro e l’altro a parrucchiere

BAT, sequestrate due attività abusive dalla Guardia di Finanza

Guardia di Finanza - Fonte Immagine: immediato.net

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Ottobre 2025
BAT // Cronaca //

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Barletta-Andria-Trani hanno posto i sigilli a due locali totalmente abusivi, uno adibito a officina di fabbro e l’altro a parrucchiere, nell’ambito dei controlli economici sul territorio finalizzati a contrastare l’economia sommersa e illegale.

L’attività investigativa è scattata quando i militari della Compagnia di Andria hanno notato un via vai sospetto di persone e veicoli presso due locali privi di insegna e non registrati come attività commerciali nelle banche dati. Approfondimenti successivi hanno confermato che il fabbro operava senza alcuna autorizzazione amministrativa, mentre il parrucchiere, pur avendo formalmente chiuso l’attività anni fa, continuava a esercitare in modo occulto, violando le normative previste per la categoria.

In entrambi i casi sono stati sequestrati gli strumenti di lavoro e apposti i sigilli ai locali, mentre i titolari sono stati segnalati alle autorità competenti con sanzioni fino a 5.000 euro. Sono in corso le operazioni per ricostruire i ricavi non dichiarati e recuperare all’Erario le imposte evase.

L’operazione sottolinea l’attenzione della Guardia di Finanza nel contrastare l’economia sommersa, fenomeno che distorce la concorrenza, favorisce il lavoro irregolare e sottrae risorse preziose all’Erario, a danno degli imprenditori onesti e dello sviluppo economico del territorio.

