Foggia, 23 ottobre 2025 — Il Prefetto di Foggia, Paolo Giovanni Grieco, ha proposto al Ministero dell’Interno lo scioglimento del Consiglio comunale di Candela a seguito delle dimissioni del sindaco, non revocate entro i venti giorni previsti dalla legge.

Verificandosi così le condizioni indicate dall’articolo 141, comma 1, lettera b), numero 2, del decreto legislativo 267/2000, il Prefetto ha disposto anche la sospensione del Consiglio comunale e la nomina di un Commissario prefettizio.

A guidare temporaneamente l’amministrazione comunale sarà la viceprefetto dottoressa Nicolina Miscia, alla quale il Prefetto Grieco ha rivolto i migliori auguri di buon lavoro, esprimendo fiducia nel fatto che il nuovo incarico sarà svolto con il massimo impegno e senso istituzionale.

La nomina della dottoressa Miscia assicura la continuità amministrativa nel Comune di Candela, in attesa delle prossime elezioni che porteranno al rinnovo degli organi istituzionali.