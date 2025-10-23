Edizione n° 5863

Home // Foggia // Candela, nominato il Commissario Prefettizio dopo le dimissioni del sindaco

CANDELA Candela, nominato il Commissario Prefettizio dopo le dimissioni del sindaco

La nomina della dottoressa Miscia assicura la continuità amministrativa nel Comune di Candela

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Ottobre 2025
Foggia // Politica //

Foggia, 23 ottobre 2025 — Il Prefetto di Foggia, Paolo Giovanni Grieco, ha proposto al Ministero dell’Interno lo scioglimento del Consiglio comunale di Candela a seguito delle dimissioni del sindaco, non revocate entro i venti giorni previsti dalla legge.

Verificandosi così le condizioni indicate dall’articolo 141, comma 1, lettera b), numero 2, del decreto legislativo 267/2000, il Prefetto ha disposto anche la sospensione del Consiglio comunale e la nomina di un Commissario prefettizio.

A guidare temporaneamente l’amministrazione comunale sarà la viceprefetto dottoressa Nicolina Miscia, alla quale il Prefetto Grieco ha rivolto i migliori auguri di buon lavoro, esprimendo fiducia nel fatto che il nuovo incarico sarà svolto con il massimo impegno e senso istituzionale.

La nomina della dottoressa Miscia assicura la continuità amministrativa nel Comune di Candela, in attesa delle prossime elezioni che porteranno al rinnovo degli organi istituzionali.

