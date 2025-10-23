Case e ospedali di comunità, F.d.I.: "Decaro commissaria l'assessore Piemontese con una task force"

“Il primo fedelissimo di Michele Emiliano a essere commissariato ufficialmente, sarebbe meglio dire silurato già in campagna elettorale, dal candidato presidente del centrosinistra, Antonio Decaro, è l’assessore alla Sanità, Raffaele Piemontese, su un argomento sul quale solo pochi giorni fa, come Fratelli d’Italia, avevamo sollevato perplessità e chiesto chiarimenti: le case e gli ospedali di comunità.

Dalle ultime esternazioni di Decaro appare chiaro che a essere preoccupati sia per l’avanzamento dei cantieri, che per quelli che non partiranno, non siamo solo noi, visto che Decaro ha annunciato, in caso di vittoria, la formazione di una task force per l’edilizia sanitaria, per dare, si legge nero su bianco <impulso e un coordinamento regionale a tutte le opere pubbliche afferenti all’edilizia sanitaria in particolare agli ospedali di comunità e alle case di comunità.> Una task force che ha come obiettivo <non sprecare tempo e risorse>. Decaro, infatti, spiega che c’è bisogno di completare quanto prima <tutte le strutture programmate e finanziate perché il nostro obiettivo è avvicinare la sanità ai cittadini e decongestionare gli accessi ospedalieri>.

Già che ci siamo chiediamo a Decaro di impegnare la task-force a fare chiarezza anche sulle 29 strutture (fra case e ospedali di comunità) che sono state cancellate dalla lista delle opere finanziate dal PNRR e che grazie al Governo Meloni potranno avere altre fonti di finanziamento. Vale la pena di ricordare, infatti, che in Puglia erano previste 120 Case di Comunità e 31 Ospedali di Comunità in Puglia, ma 29 comuni non vedranno la realizzazione delle nuove strutture sociosanitarie.

L’assessore Piemontese rispose in modo piccato alla nostra nota – cronoprogramma rispettato e tutto in perfetta tabella di marcia -, ci meraviglia che non abbia fatto sapere cosa pensa della task force che di fatto lo commissaria.”

Dichiarazione congiunta del gruppo regionale di Fratelli d’Italia (il capogruppo Renato Perrini e i consiglieri Dino Basile, Luigi Caroli, Giannicola De Leonardis, Paolo Pagliaro, Tommaso Scatigna e Tonia Spina).