L'omicidio di Luca Sacchi, definitiva la condanna a tre anni ad Anastasiya
23 Ottobre 2025 - ore  11:10

Rovigo, intera famiglia trovata morta in casa: vittime del monossido di carbonio
23 Ottobre 2025 - ore  10:46

Home // Cronaca // Catania: dieci pazienti ricoverati dopo interventi di cataratta

CATARATTA Catania: dieci pazienti ricoverati dopo interventi di cataratta

Alcuni pazienti hanno subito danni significativi alla vista, e il reato ipotizzato è quello di lesioni gravissime

Catania: dieci pazienti ricoverati dopo interventi di cataratta

Cataratta - Fonte Immagine: cataniatoday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Ottobre 2025
Cronaca // Focus //

La Procura di Catania ha aperto un’inchiesta dopo il ricovero di almeno dieci persone nei pronto soccorso della città, tutte sottoposte lo stesso giorno a interventi di cataratta in una clinica privata. Alcuni pazienti hanno subito danni significativi alla vista, e il reato ipotizzato è quello di lesioni gravissime per il possibile indebolimento del senso visivo. L’inchiesta è coordinata dal pool guidato dall’aggiunto Agata Santonocito.

Secondo il Codacons, diversi pazienti operati di cataratta in questo centro privato sarebbero stati ricoverati in ospedali cittadini per gravi complicazioni oculari. L’associazione annuncia la presentazione di un esposto alla Procura di Catania e una segnalazione al ministro della Salute, chiedendo verifiche immediate per accertare cause, responsabilità e eventuali omissioni nei protocolli di sicurezza sanitaria.

Il Codacons stima che i pazienti coinvolti siano almeno una trentina, ricoverati tra ospedali Cannizzaro e Policlinico di Catania e al Centro Oculistico Europeo di Aci Castello. Le infezioni riscontrate hanno reso necessario un trattamento urgente con antibiotici mirati e, nei casi più gravi, un nuovo intervento chirurgico.

Le direzioni sanitarie degli ospedali hanno avviato procedure straordinarie di sterilizzazione e profilassi nelle sale operatorie, mentre in alcune strutture pubbliche gli interventi di cataratta sono stati temporaneamente sospesi per controlli approfonditi. Le prime ipotesi mediche indicano una possibile contaminazione ambientale o carenze nelle pratiche di sterilizzazione del materiale chirurgico. Tuttavia, le analisi preliminari sui filtri e sui liquidi utilizzati hanno confermato la piena sterilità dei prodotti, aprendo la pista di anomalia nella gestione o manutenzione delle sale operatorie del centro privato coinvolto.

Lo riporta ansa.it.

