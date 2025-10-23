Foggia, Fratelli d’Italia: “Le dimissioni di Quarato svelano il caos amministrativo della maggioranza Episcopo”

Foggia – “Le dimissioni dell’ingegnere Giovanni Quarato dall’incarico di delegato alle Politiche Abitative rappresentano solo la punta dell’iceberg di un malessere profondo che attraversa la maggioranza di centrosinistra guidata dalla sindaca Maria Aida Episcopo”.

È quanto dichiarano Daria Cascarano, coordinatrice cittadina di Fratelli d’Italia Foggia, e Bruno Longo, dirigente cittadino enti locali del partito, commentando l’ennesimo scossone politico che agita Palazzo di Città.

“Un conflitto permanente che paralizza la città”

Secondo i due esponenti di Fratelli d’Italia, “questo eterno conflitto tra Consiglio comunale e Giunta, tra sindaca e consiglieri, tra la stessa maggioranza e la dirigenza, in due anni di governo ha prodotto soltanto un grave immobilismo amministrativo che penalizza Foggia e i suoi cittadini”.

Emblematico – sottolineano Cascarano e Longo – il caso della delibera, firmata dalla sindaca Episcopo e dall’assessore Galasso, bocciata nettamente dal Consiglio comunale: “Quel provvedimento avrebbe cancellato i benefici derivanti dai programmi di housing sociale, strumenti indispensabili per offrire alloggi alle famiglie in emergenza abitativa. Dopo quella bocciatura la sindaca si è eclissata, comparendo solo per difendere un membro della Giunta accusato di occupare abusivamente un alloggio popolare in centro città”.

“L’onestà dell’ingegner Quarato è fuori discussione”

“Conosciamo e apprezziamo l’onestà intellettuale dell’ingegner Giovanni Quarato – proseguono – e condividiamo le sue rimostranze sul mancato coinvolgimento del corpo politico in decisioni amministrative di rilievo. È un problema di metodo e di rispetto delle regole democratiche”.

“Da decenni nessuna casa popolare, la sindaca solleciti la Regione”

I rappresentanti di Fratelli d’Italia ricordano inoltre che “spetta all’Arca Capitanata (ex IACP), ente strumentale della Regione Puglia, la costruzione di alloggi popolari, ma da decenni a Foggia non si realizza nulla. Eppure la crisi abitativa è drammatica. La sindaca Episcopo non ha mai intrapreso un’azione concreta verso il presidente Michele Emiliano per sbloccare la situazione e garantire nuove abitazioni ai foggiani”.

“Basta inerzia e speculazioni, servono atti concreti”

“L’inerzia e i ritardi sull’attivazione dei programmi di housing sociale e sull’approvazione del Piano Urbanistico Generale (PUG) – concludono Cascarano e Longo – sono la dimostrazione di un’amministrazione chiusa in sé stessa, più interessata alle speculazioni edilizie sulle aree ferroviarie che ai bisogni reali dei cittadini. Dopo due anni di mandato, è tempo che la sindaca Episcopo si svegli e inizi a dare risposte concrete. Foggia merita una visione, un futuro e una guida capace di restituirle dignità e centralità in Capitanata”.