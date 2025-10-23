Per la Corte d’appello di Bari, l’agguato contro il costruttore Antonio Fratianni – sventato alla periferia di Foggia il 26 giugno 2022 – non fu un episodio di stampo mafioso, ma un atto di vendetta personale. È quanto emerge dalle motivazioni della sentenza depositata dalla terza sezione della Corte, che l’11 luglio scorso ha inflitto cinque condanne complessive per trent’anni di reclusione, riducendo le pene rispetto al primo grado e riconoscendo il valore delle confessioni rese nel processo d’appello.

Le condanne

Otto anni e otto mesi al capo clan Emiliano Francavilla, a fronte dei dodici stabiliti in primo grado; cinque anni e due mesi al genero Giovanni Consalvo (in precedenza otto anni e otto mesi); sei anni e otto mesi a Giuseppe Sonnino (da dieci anni e otto mesi); cinque anni ad Antonio Lanza (da otto anni e otto mesi); quattro anni e sei mesi al padre Mario Lanza, di sessantotto anni (da sette). I cinque furono fermati il 22 luglio 2022 dalla DDA per tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e dalla mafiosità, per aver agito – secondo l’accusa – nell’interesse del clan Sinesi/Francavilla. Da alcuni mesi si trovano ai domiciliari.

Il movente: il ferimento del fratello e del nipote

Secondo quanto ricostruito dai giudici, Emiliano Francavilla avrebbe progettato l’omicidio di Fratianni per vendicare il ferimento del fratello Antonello Francavilla e del nipote quindicenne, avvenuto il 2 marzo 2022 a Nettuno, mentre entrambi si trovavano ai domiciliari.

In quell’occasione, un uomo esplose diversi colpi d’arma da fuoco, ferendo gravemente entrambi. La DDA di Roma aveva poi accusato Antonio Fratianni di essere il mandante del duplice tentato omicidio, ipotizzando motivi legati a un debito di 600mila euro che l’imprenditore avrebbe dovuto restituire al clan.

Fratianni, oggi imputato a Velletri, si è sempre dichiarato innocente, sostenendo di essere stato vittima di un tentativo di estorsione da parte di Antonello Francavilla.

Il piano del commando

Secondo la DDA di Bari, Emiliano Francavilla organizzò il commando composto da sé stesso, Lanza e Sonnino, pronti a colpire Fratianni all’uscita dal casello autostradale di Foggia. Altri due complici – Consalvo e Mario Lanza – facevano da vedette lungo l’A14, pronti a segnalare l’arrivo dell’auto della vittima.

Il progetto fu scoperto e sventato dalla squadra mobile, che mise in salvo l’imprenditore, evitando un nuovo episodio di sangue nella città.

La confessione in aula

Durante il processo d’appello, il 21 febbraio 2025, Emiliano Francavilla decise di confessare: «Voglio ammettere il fatto storico. Ho agito così per mio nipote. Quando ha subito l’agguato, gli hanno sparato alla testa per dargli il colpo di grazia. Quella scena mi ha colpito profondamente. Mio nipote l’ho cresciuto come un figlio, e per questo volevo vendicarmi di Fratianni», ha dichiarato in aula.

Dopo di lui arrivarono anche le ammissioni di Consalvo, Sonnino e dei due Lanza. I difensori rinunciarono a chiedere l’assoluzione o l’esclusione dell’aggravante mafiosa, puntando piuttosto sulle attenuanti generiche per ridurre le pene.

“Vendetta, non metodo mafioso”

Nelle motivazioni della sentenza, i giudici della Corte d’appello riconoscono che, pur trattandosi di un reato grave, il movente va ricondotto alla vendetta personale e non all’intento di agevolare un clan mafioso. Scrivono i magistrati: «Il progetto di uccidere Fratianni nasce dal desiderio di punirlo per l’agguato a Nettuno. Non è chiaro in che modo la sua eliminazione avrebbe potuto agevolare l’associazione mafiosa da cui Emiliano Francavilla era stato lontano per oltre dieci anni, essendo detenuto dal 2011 al 2022». E ancora: «Non si ravvisa alcun metodo mafioso. Fratianni non fu mai minacciato o intimidito. L’azione, anzi, appare rudimentale e priva della struttura militare tipica delle organizzazioni mafiose».

La difesa: “Movente personale”

Soddisfatto l’avvocato Ettore Censano, difensore di Emiliano Francavilla: «Non tutti i reati commessi da persone appartenenti a contesti criminali rientrano nell’alveo della mafia. Qui non c’è né metodo né agevolazione mafiosa: il movente è prettamente personale».

