Foggia, si insedia il nuovo Vice Prefetto Vicario: è il dott. Vincenzo Lubrano

FOGGIA – Si è ufficialmente insediato lunedì 6 ottobre 2025 presso la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Foggia il nuovo Vice Prefetto Vicario, dott. Vincenzo Lubrano, che subentra alla dott.ssa Rachele Grandolfo, recentemente designata allo stesso incarico presso la Prefettura di Ancona. Originario della provincia di Benevento, il dott. Lubrano è laureato in Giurisprudenza, con specializzazione in Diritto Amministrativo e Scienze dell’Amministrazione, e abilitato all’esercizio della professione forense.

Entrato nei ruoli dell’Amministrazione dell’Interno nel 1987, ha iniziato la sua carriera presso la Prefettura di Gorizia, per poi prestare servizio in quelle di Asti, Viterbo e Benevento, ricoprendo nel tempo numerosi incarichi di responsabilità.

Promosso Viceprefetto nel 2001, dal febbraio 2007 è stato assegnato alla Prefettura di Caserta, dove ha svolto funzioni in diverse aree amministrative, tra cui l’Area IV (Economico-finanziaria e sociale), l’Area II (Enti locali e attività elettorali) e l’Area III (Immigrazione e cittadinanza).

Successivamente, nel 2022, è stato trasferito d’ufficio alla Prefettura di Matera per assumere le funzioni di Vice Prefetto Vicario, incarico nel quale ha gestito delicate competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica e tutela della legalità territoriale, svolgendo inoltre le funzioni di Dirigente Reggente dell’Area I.

In occasione del suo insediamento a Foggia, il Prefetto di Foggia, dott. Francesco Grieco, ha rivolto al dott. Lubrano un caloroso benvenuto e gli auguri di buon lavoro, esprimendo fiducia nel suo impegno e nella sua esperienza maturata nel corso di una lunga carriera al servizio dello Stato. «Sono certo – ha dichiarato il Prefetto Grieco – che il dottor Lubrano saprà affrontare con professionalità e dedizione i nuovi e delicati incarichi, contando anche sul valido supporto del personale della Prefettura e sulla collaborazione delle istituzioni del territorio».

Con l’arrivo del dott. Vincenzo Lubrano, la Prefettura di Foggia si arricchisce di una figura di grande esperienza e competenza amministrativa, in un momento cruciale per la gestione delle politiche di sicurezza, legalità e coordinamento istituzionale nella Capitanata.

