Edizione n° 5862

BALLON D'ESSAI

CRONACA // L’omicidio di Luca Sacchi, definitiva la condanna a tre anni ad Anastasiya
23 Ottobre 2025 - ore  11:10

CALEMBOUR

MONOSSIDO // Rovigo, intera famiglia trovata morta in casa: vittime del monossido di carbonio
23 Ottobre 2025 - ore  10:46

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Prima pagina // Garlasco, Andrea Sempio sulle teorie dei festini: “Una grande suggestione”

FESTINI Garlasco, Andrea Sempio sulle teorie dei festini: “Una grande suggestione”

Andrea Sempio giudica del tutto infondate le ipotesi secondo cui Chiara Poggi avrebbe scoperto festini o attività illecite al Santuario della Bozzola

Garlasco, Andrea Sempio sulle teorie dei festini: "Una grande suggestione"

Andrea Sempio - Fonte Immagine: movieplayer.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Ottobre 2025
Prima pagina //

Andrea Sempio giudica del tutto infondate le ipotesi secondo cui Chiara Poggi avrebbe scoperto festini o attività illecite al Santuario della Bozzola. In una recente intervista televisiva ha dichiarato di non credere minimamente a questa ricostruzione, definendola «una grande suggestione». Sempio ha sottolineato che Chiara «era una normalissima ragazza di provincia» e non una persona coinvolta in ambienti pericolosi o in grado di smascherare presunti giri clandestini. Quanto al proprio atteggiamento sereno, ha spiegato di sentirsi «come un soldato in trincea», costretto ad attendere e affrontare ciò che verrà.

Sempio è tornato anche sul noto appunto del padre, al centro dell’indagine bresciana per corruzione che coinvolge l’ex procuratore di Pavia Mario Venditti. La cifra di 20 o 30 indicata nel documento, ha spiegato, non si riferiva a migliaia di euro ma al semplice costo di una copia dell’atto di archiviazione, pari appunto a 20 o 30 euro. Il 37enne ha anche ricordato come negli altri appunti del padre siano invece riportate spese legali reali, quantificate in migliaia di euro.

Sempio ha poi chiarito la questione dei 35 mila euro versati agli avvocati, spiegando di aver accettato qualsiasi richiesta economica nella speranza di uscire dall’incubo giudiziario. Ha ribadito inoltre di non aver mai avuto alcun contatto con Venditti né motivo per corrompere qualcuno, sostenendo che le cifre, diluite nel tempo e versate per la difesa, non possono essere ricondotte a pratiche illecite.

Sempio ha infine riferito di aver affrontato direttamente l’argomento con il suo ex legale Massimo Lovati, ottenendo rassicurazioni. L’avvocato, ha spiegato, gli avrebbe garantito che non esisteva alcuna operazione occulta o episodio riconducibile a corruzione.

Lo riporta tgcom24.mediaset.it.

1 commenti su "Garlasco, Andrea Sempio sulle teorie dei festini: “Una grande suggestione”"

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Avete mai fatto caso che ogni tanto si incrocia qualcuno che non va fatto incazzare? Quello sono io!” Clint Eastwood - Walt Kowalski

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.