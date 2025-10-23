Garlasco, Andrea Sempio sulle teorie dei festini: "Una grande suggestione"

Andrea Sempio giudica del tutto infondate le ipotesi secondo cui Chiara Poggi avrebbe scoperto festini o attività illecite al Santuario della Bozzola. In una recente intervista televisiva ha dichiarato di non credere minimamente a questa ricostruzione, definendola «una grande suggestione». Sempio ha sottolineato che Chiara «era una normalissima ragazza di provincia» e non una persona coinvolta in ambienti pericolosi o in grado di smascherare presunti giri clandestini. Quanto al proprio atteggiamento sereno, ha spiegato di sentirsi «come un soldato in trincea», costretto ad attendere e affrontare ciò che verrà.

Sempio è tornato anche sul noto appunto del padre, al centro dell’indagine bresciana per corruzione che coinvolge l’ex procuratore di Pavia Mario Venditti. La cifra di 20 o 30 indicata nel documento, ha spiegato, non si riferiva a migliaia di euro ma al semplice costo di una copia dell’atto di archiviazione, pari appunto a 20 o 30 euro. Il 37enne ha anche ricordato come negli altri appunti del padre siano invece riportate spese legali reali, quantificate in migliaia di euro.

Sempio ha poi chiarito la questione dei 35 mila euro versati agli avvocati, spiegando di aver accettato qualsiasi richiesta economica nella speranza di uscire dall’incubo giudiziario. Ha ribadito inoltre di non aver mai avuto alcun contatto con Venditti né motivo per corrompere qualcuno, sostenendo che le cifre, diluite nel tempo e versate per la difesa, non possono essere ricondotte a pratiche illecite.

Sempio ha infine riferito di aver affrontato direttamente l’argomento con il suo ex legale Massimo Lovati, ottenendo rassicurazioni. L’avvocato, ha spiegato, gli avrebbe garantito che non esisteva alcuna operazione occulta o episodio riconducibile a corruzione.

Lo riporta tgcom24.mediaset.it.