Home // Foggia // Giovani Socialisti di Foggia: il Presidio ‘Sandro Pertini’ diventa Circolo

CIRCOLO Giovani Socialisti di Foggia: il Presidio ‘Sandro Pertini’ diventa Circolo

L’annuncio è stato fatto dal Segretario Cittadino e Coordinatore delle Attività sul Territorio, Karim Tabti

Giovani Socialisti di Foggia: il Presidio 'Sandro Pertini' diventa Circolo

Karim Tabti - Fonte Immagine: foggiatoday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Ottobre 2025
Foggia // Politica //

Il Presidio “Sandro Pertini” dei Giovani Socialisti di Foggia si trasforma ufficialmente in Circolo, segnando una tappa importante per la politica giovanile cittadina. L’annuncio è stato fatto dal Segretario Cittadino e Coordinatore delle Attività sul Territorio, Karim Tabti, al termine dell’assemblea del 21 ottobre 2025.

«È un momento storico per la nostra organizzazione politica giovanile – ha dichiarato Tabti –. Il Presidio, fondato lo scorso 1 settembre, cresce e si consolida come Circolo, con l’obiettivo di rafforzare la nostra presenza sul territorio e coinvolgere sempre più giovani nella vita politica della città». Tabti ha inoltre sottolineato la crescente partecipazione e le numerose iscrizioni, segno dell’interesse dei giovani verso l’attività politica progressista.

La trasformazione da presidio a Circolo permetterà di organizzare attività più strutturate, incontri pubblici e progetti concreti, rafforzando l’impegno dei Giovani Socialisti nel promuovere iniziative civiche e formazione politica.

«Per noi è un passo grande – ha concluso Tabti –. Vogliamo far capire a tutti che i Giovani Socialisti di Foggia ci sono, pronti a contribuire attivamente alla vita politica e sociale della comunità».

Con questa nuova struttura, il Circolo “Sandro Pertini” punta a diventare un punto di riferimento stabile per i giovani interessati alla politica progressista e alla partecipazione civica, continuando il lavoro di sensibilizzazione e coinvolgimento che ha caratterizzato il Presidio fin dall’inizio.

