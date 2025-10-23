Imprenditore ucciso a Collegno: omicidio nella notte sotto casa dei genitori

Si chiamava Marco Veronese, aveva 39 anni ed era un imprenditore titolare di una ditta attiva nel settore della videosorveglianza. È lui la vittima dell’omicidio avvenuto nella notte tra il 22 e il 23 ottobre a Collegno, alle porte di Torino. L’uomo è stato accoltellato a morte in via Sabotino, all’angolo con corso Francia, la stessa strada in cui viveva insieme ai genitori, pensionati. Dopo la separazione, Veronese era infatti tornato a vivere nella casa di famiglia, situata proprio sopra il luogo in cui è stato assassinato.

Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, si potrebbe essere trattato di un agguato premeditato. Non è ancora chiaro se la vittima conoscesse il suo assassino. Una vicina, ascoltata come testimone, ha raccontato di aver sentito urla improvvise e una voce, probabilmente quella di Veronese, gridare “Che cosa fai?” prima di alcuni insulti e dei colpi mortali. A dare l’allarme è stato un passante, che ha trovato il corpo riverso a terra, colpito da oltre dieci coltellate al petto. Per il 39enne non c’è stato nulla da fare: è morto poco dopo nonostante i soccorsi.

L’assassino è ancora in fuga. L’uomo avrebbe agito incappucciato, per poi dileguarsi subito dopo il delitto. I carabinieri delle compagnie di Collegno e Rivoli, insieme al Nucleo investigativo di Torino, stanno lavorando per identificarlo. Sono stati eseguiti tutti i rilievi utili a isolare tracce di dna e a rintracciare l’arma del delitto, nel tentativo di dare un volto al killer e ricostruire il movente dell’omicidio.

