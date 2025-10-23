Cerignola, 23 ottobre 2025. La Capitanata rischia di restare letteralmente a secco. Nell’invaso di Occhito, il più grande bacino artificiale della Puglia, restano poco più di 44 milioni di metri cubi d’acqua, un quantitativo ormai prossimo alla soglia del cosiddetto volume morto, fissato a 40 milioni di metri cubi: oltre quel limite, l’acqua non è più utilizzabile.

A lanciare l’allarme è Coldiretti Puglia, sulla base dei dati aggiornati dell’Osservatorio ANBI sulle risorse idriche, mentre l’Autorità di bacino dell’Appennino meridionale ha elevato la severità idrica al livello massimo per il servizio potabile. La situazione, si legge nel report, descrive “una crisi lunga e profonda, iniziata nel 2024 e destinata a protrarsi almeno fino al 2026”, ben oltre il tradizionale ciclo biennale di siccità che interessa il Mezzogiorno.

Un territorio allo stremo

Il drastico calo delle riserve idriche ha già pesanti ripercussioni sull’agricoltura della Capitanata. Le coltivazioni autunno-vernine risultano fortemente compromesse: i trapianti procedono a rilento e molti agricoltori sono costretti a sospendere o rinviare le semine, impossibilitati a garantire l’irrigazione minima per la sopravvivenza delle piantine.

Nei pascoli si registra un crollo del foraggio verde, con inevitabili conseguenze anche per gli allevamenti. Si riduce, dunque, la disponibilità di mangimi naturali e aumenta la dipendenza dai prodotti acquistati, con ulteriori costi a carico delle aziende agricole. “La siccità – avverte Coldiretti – non è più un’emergenza stagionale, ma una condizione strutturale con cui dobbiamo imparare a convivere”.

Le richieste: interventi strutturali e ammodernamento

Coldiretti Puglia invoca un piano straordinario per la gestione delle acque, capace di andare oltre le misure tampone. Servono investimenti immediati per completare e ammodernare le infrastrutture irrigue, garantire la manutenzione straordinaria degli impianti collettivi e dei pozzi, riqualificare gli invasi esistenti e rendere più efficienti le reti di adduzione e di scolo.

Un altro punto cruciale è la coordinazione interregionale: Coldiretti chiede di rinnovare gli accordi tra le Regioni del Mezzogiorno per l’approvvigionamento idrico, così da evitare conflitti e sprechi in una fase tanto delicata. L’obiettivo è creare una rete integrata di gestione dell’acqua, in grado di assicurare equità e sostenibilità nell’utilizzo della risorsa.

L’Europa apre ai fondi per la gestione idrica

Un segnale di speranza arriva da Bruxelles: la Commissione Europea ha dato il via libera all’utilizzo dei fondi di coesione per finanziare direttamente la gestione idrica e la realizzazione di bacini di accumulo. Si tratta di una novità di grande rilievo – sottolinea Coldiretti – perché permetterà di investire risorse comunitarie in opere strategiche destinate a trattenere l’acqua durante i periodi di pioggia e a renderla disponibile nei momenti di crisi.

Questa possibilità rappresenta una svolta attesa da anni, capace di trasformare la gestione dell’acqua da emergenza ricorrente a politica strutturale. I bacini di accumulo, una delle storiche battaglie di Coldiretti, vengono indicati come lo strumento più efficace per contrastare la siccità, garantire l’approvvigionamento costante alle imprese agricole e rafforzare la resilienza del territorio di fronte ai cambiamenti climatici.

Una sfida per il futuro

Il progressivo esaurimento dell’invaso di Occhito è il sintomo di un problema più profondo: il mutamento del regime climatico e la crescente vulnerabilità del sistema idrico pugliese. Senza interventi tempestivi, il rischio è quello di assistere a un collasso produttivo che metterebbe in ginocchio uno dei distretti agricoli più importanti d’Italia.

“Non possiamo più permetterci di rincorrere l’emergenza – ribadisce Coldiretti – ma dobbiamo agire ora per costruire un modello di gestione sostenibile e moderno, in grado di garantire acqua, lavoro e futuro al nostro territorio”.