La Sardegna che paga per trasferirsi: fino a 15.000 euro e case a un euro

Alcune amministrazioni locali hanno ideato iniziative economiche per ripopolare i territori, offrendo incentivi a chi decide di trasferirsi

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Ottobre 2025
Cronaca // Focus //

L’Italia è celebre per i suoi borghi pittoreschi, piccoli villaggi arroccati su montagne o coste isolate, attrattivi per i turisti ma sempre più spopolati a causa della mancanza di opportunità lavorative. Per contrastare questo fenomeno, alcune amministrazioni locali hanno ideato iniziative economiche per ripopolare i territori, offrendo incentivi a chi decide di trasferirsi. Tra queste spicca una pittoresca isola sarda che ha recentemente lanciato un programma molto allettante.

La Sardegna, infatti, affronta da anni un calo demografico dovuto all’emigrazione dei giovani verso città italiane o all’estero. Per invertire la tendenza, le autorità locali offrono fino a 15.000 euro alle coppie che acquistano e ristrutturano una casa nei paesi con meno di 3.000 abitanti. Chi desidera avviare un’attività imprenditoriale può ricevere fino a 20.000 euro. Inoltre, la nascita del primo figlio in Sardegna comporta un bonus di 600 euro, con ulteriori 400 euro per ogni bambino successivo, erogati annualmente fino al compimento del quinto anno di vita.

Per accedere ai bonus, i nuovi residenti devono stabilirsi a tempo pieno nel comune scelto e registrarsi come residenti permanenti entro 18 mesi dal trasferimento. Il contributo a fondo perduto copre fino al 50% delle spese di acquisto o ristrutturazione.

Per chi cerca una soluzione economica, i prezzi delle case nei piccoli comuni come Ollolai, nel Nuorese, partono da un solo euro. Gli immobili richiedono un restauro completo, ma possono essere ristrutturati usufruendo del bonus economico, offrendo così la possibilità di vivere in una casa vista mare o immersa nella natura a costi estremamente contenuti.

Questa iniziativa rappresenta un’opportunità unica per chi desidera trasferirsi in Sardegna, contribuendo al rilancio dei borghi e alla valorizzazione del territorio.

Lo riporta fanpage.it.

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

