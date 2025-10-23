Edizione n° 5862

BALLON D'ESSAI

ROTTE // Foggia torna a volare: Aeroitalia inaugura nuove rotte per Milano e Torino
22 Ottobre 2025 - ore  13:51

CALEMBOUR

ALIBI // Garlasco, colpo di scena: supertestimone mette in discussione l’alibi dello scontrino di Sempio
22 Ottobre 2025 - ore  10:06

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Lo scrittore Antonello Iovane sul podio del Neroma Noir Festival con “Sakura”

FESTIVAL Lo scrittore Antonello Iovane sul podio del Neroma Noir Festival con “Sakura”

Lo scrittore lametino Antonello Iovane si è classificato terzo all’ottava edizione del Neroma Noir Festival di Roma

Lo scrittore Antonello Iovane sul podio del Neroma Noir Festival con “Sakura”

Antonello Iovane

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Ottobre 2025
Cronaca // Cultura //

Lo scrittore lametino Antonello Iovane si è classificato terzo all’ottava edizione del Neroma Noir Festival di Roma, uno dei principali appuntamenti nazionali dedicati al mondo crime, con il romanzo inedito “Sakura”.

«Il libro non racconta solo la scomparsa di Alice Luis, ma esplora anche vari aspetti della genitorialità, effettiva, presunta o desiderata» spiega Iovane. Durante la premiazione è stato sottolineato che Libraccio Editore pubblicherà non solo il libro del vincitore, ma anche quelli saliti sul podio. Iovane ha voluto ringraziare la giuria e gli organizzatori del festival, Simona Teodori, Fabio Mundadori e Chiara de Magistris, e ha condiviso il riconoscimento con le sue editor, Marcella Garau e Lucia Codato, per il supporto nel perfezionare la storia.

“Sakura” aveva già ottenuto successo in altre competizioni: è stato finalista al Giallo Festival di Bologna, dove ha ricevuto una menzione d’onore per il miglior personaggio femminile.

«Questo terzo posto lo dedico a Luigi e Silvana, i miei genitori, con cui avrei voluto condividere queste gioie. Spero di poter dedicare a loro altri successi letterari, sempre più grandi», conclude lo scrittore.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Avete mai fatto caso che ogni tanto si incrocia qualcuno che non va fatto incazzare? Quello sono io!” Clint Eastwood - Walt Kowalski

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.