Lo scrittore lametino Antonello Iovane si è classificato terzo all’ottava edizione del Neroma Noir Festival di Roma, uno dei principali appuntamenti nazionali dedicati al mondo crime, con il romanzo inedito “Sakura”.

«Il libro non racconta solo la scomparsa di Alice Luis, ma esplora anche vari aspetti della genitorialità, effettiva, presunta o desiderata» spiega Iovane. Durante la premiazione è stato sottolineato che Libraccio Editore pubblicherà non solo il libro del vincitore, ma anche quelli saliti sul podio. Iovane ha voluto ringraziare la giuria e gli organizzatori del festival, Simona Teodori, Fabio Mundadori e Chiara de Magistris, e ha condiviso il riconoscimento con le sue editor, Marcella Garau e Lucia Codato, per il supporto nel perfezionare la storia.

“Sakura” aveva già ottenuto successo in altre competizioni: è stato finalista al Giallo Festival di Bologna, dove ha ricevuto una menzione d’onore per il miglior personaggio femminile.

«Questo terzo posto lo dedico a Luigi e Silvana, i miei genitori, con cui avrei voluto condividere queste gioie. Spero di poter dedicare a loro altri successi letterari, sempre più grandi», conclude lo scrittore.