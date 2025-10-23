Manfredonia, la Polizia Locale regolarizza il pagamento del bollo auto: stanziati 800 euro per i veicoli in dotazione

Manfredonia (Foggia), 22 ottobre 2025 – Con la determinazione dirigenziale n. 1843 del 6 ottobre 2025, il Settore di Staff II – Polizia Locale del Comune di Manfredonia ha disposto l’impegno di spesa e la conseguente liquidazione della tassa di possesso relativa ai veicoli in dotazione al Corpo. L’atto, firmato dalla dirigente Maria Sipontina Ciuffreda, prevede un versamento complessivo di 800 euro in favore della Regione Puglia – Settore Tasse Automobilistiche, per il tramite della delegazione ACI di Manfredonia.

L’elenco dei mezzi comunali

Nel documento vengono riportati i dettagli dei mezzi attualmente in uso al Comando di Polizia Locale: una Land Rover 110PK, un’Alfa Romeo, quattro Fiat Punto, due motociclette Moto Guzzi 750, tre Jeep Renegade e tre Ford Focus. Si tratta della flotta utilizzata quotidianamente dagli agenti per le attività di controllo, sicurezza stradale e presidio del territorio comunale.

Tra questi veicoli, alcune unità – in particolare le tre Jeep Renegade e le tre Ford Focus – risultano coperte da eco-incentivi statali, come comunicato dalla delegazione ACI. Tale agevolazione consente di alleggerire i costi complessivi legati al pagamento della tassa automobilistica, confermando l’impegno dell’Amministrazione verso forme di mobilità meno impattanti.

Una spesa obbligatoria per legge

Come specificato nella determina, il pagamento del bollo auto rappresenta una spesa obbligatoria prevista dalla legge e non rientra nei limiti dei “dodicesimi” degli stanziamenti di bilancio. L’atto viene pertanto classificato tra quelli esclusi dall’obbligo di richiesta del CIG (Codice Identificativo Gara), trattandosi di un adempimento amministrativo necessario al mantenimento della regolarità contabile dell’Ente.

L’impegno economico viene imputato al Capitolo 2926 del bilancio comunale, rubricato “Tassa possesso veicoli”, e contestualmente liquidato alla delegazione ACI di Manfredonia, incaricata di effettuare i versamenti dovuti alla Regione Puglia.

Controlli e trasparenza amministrativa

La dirigente Ciuffreda, nell’atto, ha richiamato la normativa di riferimento, dal D.Lgs. 267/2000 (TUEL) al D.Lgs. 118/2011 in materia di contabilità finanziaria, fino al Regolamento comunale di contabilità e alle recenti delibere di Giunta e Consiglio relative al bilancio di previsione 2025-2027. L’adozione del provvedimento è avvenuta nel rispetto delle disposizioni anticorruzione (L. 190/2012 e DPR 62/2013), con l’attestazione dell’assenza di conflitti di interesse e la conferma della regolarità tecnica e contabile dell’operazione.

A cura di Michele Solatia.