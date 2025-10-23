"Manfredonia. Ospedale San Camillo eccellenza sanitaria da rilanciare assumere medici, tecnici, infermieri e OSS"

“Il reparto di Ortopedia e Traumatologia del San Camillo è una vera eccellenza per il nostro territorio”. Lo dice a StatoQuotidiano.it l’Avv. Innocenza Starace, candidata al Consiglio Regionale con AVS (Alleanza Verdi e Sinistra).

«Qualche settimana fa – racconta – mio marito è stato sottoposto a un piccolo intervento di inserimento di cellule staminali mesenchimali nelle articolazioni delle ginocchia. Tutto si è svolto con la massima professionalità e con un livello di qualità elevatissimo. Si tratta di un tipo di intervento innovativo, raro nel panorama pubblico locale, e di cui dovremmo andare orgogliosi».

L’avvocata Starace sottolinea che le eccellenze del San Camillo non si limitano all’Ortopedia. «Anche i reparti di Cardiologia e Oftalmologia operano con risultati straordinari, tanto da attrarre pazienti anche da fuori regione. È la dimostrazione – aggiunge – che, nonostante le difficoltà, all’interno della struttura vi sono professionalità di altissimo livello che lavorano con dedizione e competenza».

Tuttavia, la candidata evidenzia anche le ombre che da anni gravano sull’ospedale. «Non possiamo nascondere – afferma – che per oltre vent’anni il San Camillo è stato abbandonato a sé stesso. Scarsa manutenzione, mancata sostituzione delle attrezzature e strutture fatiscenti: il recente black-out ne è la prova più lampante».

Secondo l’Avv. Starace, i finanziamenti in corso rappresentano una speranza concreta per restituire all’ospedale la dignità e l’efficienza che merita, ma serve una visione politica chiara e di lungo periodo.

«Non bastano i fondi – sottolinea – bisogna rinnovare l’organizzazione interna e valorizzare il personale sanitario. Molti operatori sono ormai anziani, privi di prospettive di crescita professionale ed economica, e questo favorisce la migrazione verso il privato».

La candidata regionale insiste sulla necessità di nuove assunzioni e di un rilancio complessivo della struttura.

«Occorre assumere medici, tecnici, infermieri e operatori socio-sanitari (OSS) – conclude – e restituire motivazione e orgoglio a chi ogni giorno garantisce la salute dei cittadini. Il San Camillo è un patrimonio pubblico da tutelare e rilanciare: credere in questa struttura significa credere nella sanità pubblica e nel diritto alla salute di tutti».