Manfredonia, prorogato fino al 2026 il contratto per la raccolta dei rifiuti con ASE: tutte le somme

MANFREDONIA – Il Comune di Manfredonia ha approvato la proroga del contratto con la società partecipata ASE S.p.A. per la gestione del servizio di raccolta e spazzamento dei rifiuti solidi urbani. La decisione, formalizzata con la determinazione dirigenziale n. 1976 del 20 ottobre 2025, è stata firmata dall’ingegnere Lucio Barbaro, dirigente del Settore VI – Urbanistica e Sviluppo Sostenibile, Gestione Rifiuti e Fonti Energetiche.

Il provvedimento proroga di quattordici mesi, dal 1° novembre 2025 al 31 dicembre 2026, l’affidamento in house providing già in corso con ASE, alle stesse condizioni economiche e contrattuali, “o più favorevoli per la stazione appaltante”. Una decisione resa necessaria – si legge nel documento – dalle tempistiche ancora in corso per l’attuazione del nuovo progetto unitario dell’Ambito di Raccolta Ottimale FG/1, che coinvolge cinque Comuni del territorio.

Motivazioni della proroga

Il contratto attualmente in vigore (Rep. n. 10858/2024) sarebbe scaduto il 31 ottobre 2025. Tuttavia, considerato che il servizio di igiene urbana rientra tra quelli “essenziali”, non interrompibili per ragioni igienico-sanitarie e di ordine pubblico, l’amministrazione ha scelto di evitare qualsiasi discontinuità operativa.

La proroga, spiegano gli uffici comunali, è prevista dallo stesso contratto come “strumento eccezionale e temporaneo”, utile ad assicurare la continuità del servizio “nelle more del reperimento di un nuovo contraente” da parte dell’ARO FG/1. L’atto ribadisce che la gestione unitaria d’ambito, una volta avviata, determinerà automaticamente la risoluzione del contratto in essere.

Costi e copertura economica

Il documento individua anche l’impegno di spesa complessivo per la proroga:

1,8 milioni di euro per il periodo novembre–dicembre 2025;

10,87 milioni di euro per l’intero anno 2026.

Le somme comprendono sia il costo del servizio (raccolta e spazzamento), sia quello del trasporto e del conferimento dei materiali da raccolta differenziata, al netto dei contributi CONAI. La copertura finanziaria è assicurata dai capitoli 4760 e 4772 del Piano Esecutivo di Gestione 2025–2027.

Va evidenziato che l’atto prende atto anche degli effetti della Legge di Bilancio 2025, che ha innalzato l’IVA sullo smaltimento dei rifiuti dal 10% al 22%, con inevitabili ricadute sui costi di conferimento in discarica. Tuttavia, il Comune sottolinea che non sono previsti incrementi di spesa per l’amministrazione, grazie alla clausola di invarianza economica contenuta nella proposta di ASE.

La proroga include anche alcune migliorie operative, tra cui:

l’avvio della gestione delle isole ecologiche informatizzate con distribuzione dei badge per l’utenza;

la riorganizzazione dei servizi nel mercato giornaliero di Santa Restituta, nell’ambito di un progetto sperimentale;

il mantenimento delle migliorie già approvate nel progetto esecutivo del 2019 e successivamente integrate.

Tali servizi, come confermato dal visto contabile firmato dalla responsabile del servizio finanziario Maricarmen Distante, dovranno essere realizzati “a invarianza di spesa per il Comune di Manfredonia”.

Prospettive future e quadro normativo

La determinazione si inserisce nel più ampio contesto di riforma regionale dei servizi ambientali. Con la legge regionale n. 42/2024, la Puglia ha modificato l’art. 14 della L.R. 24/2012, consentendo ai Comuni che non hanno ancora adottato una gestione in house di aderire ad affidamenti unitari di ambito.

Per l’ARO FG/1 – che comprende Manfredonia, Monte Sant’Angelo, Mattinata, Zapponeta e Vieste – il Commissario ad Acta regionale, dott. Giovanni Campobasso, ha indicato nel maggio 2025 le linee operative per arrivare a un “progetto unitario di gestione” dei rifiuti. In tale prospettiva, la proroga del contratto con ASE rappresenta una soluzione ponte, volta a garantire continuità fino all’attivazione del nuovo modello d’ambito.

di Michele Solatia