Marina Militare: cambio al vertice del Comando Interregionale Marittimo Sud

Martedì 28 ottobre 2025, alle ore 12.00, nella piazza d’Armi del Castello Aragonese di Taranto, si terrà la cerimonia di avvicendamento al Comando Interregionale Marittimo Sud alla presenza delle massime autorità.
L’ammiraglio di squadra Vincenzo Montanaro lascerà il comando dopo oltre un anno di servizio, assumendo il nuovo incarico di Comandante Logistico della Marina Militare a Napoli. Al suo posto prenderà servizio l’ammiraglio di divisione Andrea Petroni, già Comandante della Seconda Divisione Navale.
La cerimonia segna un momento di continuità e di rinnovamento per il comando marittimo, sottolineando l’importanza strategica della Marina Militare nel Sud Italia.