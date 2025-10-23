Edizione n° 5863

BALLON D'ESSAI

CRONACA // L’omicidio di Luca Sacchi, definitiva la condanna a tre anni ad Anastasiya
23 Ottobre 2025 - ore  11:10

CALEMBOUR

MONOSSIDO // Rovigo, intera famiglia trovata morta in casa: vittime del monossido di carbonio
23 Ottobre 2025 - ore  10:46

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Marina Militare: cambio al vertice del Comando Interregionale Marittimo Sud

COMANDO Marina Militare: cambio al vertice del Comando Interregionale Marittimo Sud

La cerimonia si terrà martedì 28 ottobre 2025, alle ore 12.00, nella piazza d’Armi del Castello Aragonese di Taranto

Marina Militare: cambio al vertice del Comando Interregionale Marittimo Sud

L’ammiraglio di divisione Andrea Petroni - Fonte Immagine: linkedin.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Ottobre 2025
Cronaca // Focus //

Martedì 28 ottobre 2025, alle ore 12.00, nella piazza d’Armi del Castello Aragonese di Taranto, si terrà la cerimonia di avvicendamento al Comando Interregionale Marittimo Sud alla presenza delle massime autorità.

L’ammiraglio di squadra Vincenzo Montanaro lascerà il comando dopo oltre un anno di servizio, assumendo il nuovo incarico di Comandante Logistico della Marina Militare a Napoli. Al suo posto prenderà servizio l’ammiraglio di divisione Andrea Petroni, già Comandante della Seconda Divisione Navale.

La cerimonia segna un momento di continuità e di rinnovamento per il comando marittimo, sottolineando l’importanza strategica della Marina Militare nel Sud Italia.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Avete mai fatto caso che ogni tanto si incrocia qualcuno che non va fatto incazzare? Quello sono io!” Clint Eastwood - Walt Kowalski

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.