22 Ottobre 2025 - ore  13:51

22 Ottobre 2025 - ore  10:06

Meteo Gargano e Puglia: sole e temperature miti fino a domenica, lieve peggioramento da lunedì

OTTOBRE Meteo Gargano e Puglia: sole e temperature miti fino a domenica, lieve peggioramento da lunedì

Solo tra la serata di domenica e la mattina di lunedì si intravede un possibile cambio di scenario

ph www.parcodelsole.net

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Ottobre 2025
Gargano // Manfredonia //

PUGLIA – L’autunno pugliese si conferma dolce e stabile grazie al ritorno dell’alta pressione, che da oggi fino a domenica garantirà giornate serene e temperature sopra la media stagionale. Solo tra la serata di domenica e la mattina di lunedì si intravede un possibile cambio di scenario, con l’arrivo di nubi più compatte e qualche isolata pioggia.

Giovedì 23 ottobre: giornata serena, solo qualche nube sulla Daunia

La giornata odierna si apre sotto il segno della stabilità. Su gran parte della regione — dal Tavoliere al Salento — i cieli si presentano sereni o poco nuvolosi, con ampi spazi di sole e temperature miti. Qualche velatura in più è prevista sulla Daunia, dove nel pomeriggio si alterneranno schiarite e addensamenti. In serata non si esclude qualche debole pioggia sparsa, specie tra il Subappennino e le valli interne.

I venti soffiano moderati dai quadranti meridionali, lo zero termico si mantiene elevato, intorno ai 3.350 metri. Mari mossi, in particolare il Basso Adriatico e il Canale d’Otranto.

Venerdì 24 ottobre: alta pressione e sole pieno

La giornata di venerdì sarà una cartolina d’autunno: cielo limpido, aria tiepida e ventilazione moderata da sud-ovest. L’anticiclone continua a dominare lo scenario meteo, regalando tempo stabile e luminoso in tutta la Puglia, dal Gargano alle coste ioniche.

Le temperature massime si attestano tra i 22 e i 25 gradi, con valori leggermente superiori lungo i litorali. Le minime restano fresche nelle prime ore del mattino, ma senza eccessi. I mari restano da mossi a molto mossi, specie lungo il tratto adriatico settentrionale, mentre i venti tenderanno a rinforzare nelle ore pomeridiane.

Sabato 25 ottobre: bel tempo, qualche nube in serata

Anche il weekend si aprirà sotto il segno del bel tempo. Sabato sarà un’altra giornata prevalentemente soleggiata, con cieli limpidi e temperature ancora miti. Sulla Daunia e sul litorale adriatico settentrionale potrà comparire qualche nube nel tardo pomeriggio o in serata, ma senza fenomeni. Sulle Murge, sul Tavoliere, nel Salento e lungo la fascia ionica continueranno a prevalere sole e clima gradevole.

I venti restano moderati dai quadranti sud-occidentali, mari mossi, zero termico sui 3.300 metri.
Temperature ancora piacevoli: massime fino a 24-25 gradi, segno di un autunno che sembra non voler cedere il passo all’inverno.

Domenica 26 ottobre: ancora sole, ma con nubi in aumento

Domenica sarà probabilmente l’ultima giornata pienamente stabile di questa fase. L’alta pressione comincia a indebolirsi e qualche nube in più farà la sua comparsa, specie lungo il versante adriatico e nelle zone interne. Non sono attese piogge significative, ma il cielo potrà presentarsi a tratti velato o parzialmente coperto, soprattutto nel pomeriggio. Le temperature restano comunque miti: punte di 25 gradi nelle ore centrali, valori minimi sui 15-16 gradi.

Lunedì 27 ottobre: primi segnali di cambiamento

La mattina di lunedì porterà un lieve peggioramento. Nuvolosità più estesa e qualche debole pioggia isolata potranno interessare i settori settentrionali e il Gargano, con fenomeni di breve durata. I venti tenderanno a ruotare da sud-ovest a ovest, mantenendosi moderati. Le temperature saranno in calo, in particolare le minime, che potranno scendere sotto i 12-13 gradi nelle aree interne.

Il quadro generale

Nel complesso, la Puglia vivrà un fine settimana dal sapore quasi primaverile, con giornate ideali per escursioni, passeggiate all’aperto e attività turistiche. Il Gargano, in particolare, potrà godere di un clima mite e panorami limpidi fino a domenica, mentre l’inizio della prossima settimana segnerà il ritorno a condizioni più autunnali, con nubi e qualche pioggia sparsa.

L’autunno, insomma, mostra ancora il suo volto più dolce: giornate luminose, mare mosso ma non agitato, venti moderati e temperature miti. Un’occasione perfetta per vivere la Puglia all’aperto, tra mare e montagna, prima che le perturbazioni di novembre portino il vero cambio di stagione.

