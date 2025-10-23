Musica Civica: “Astor. Un secolo di Tango” al Teatro Giordano di Foggia

Domenica 26 ottobre 2025, sul palco del Teatro “U. Giordano” di Foggia, si terrà il terzo appuntamento della XVI edizione di Musica Civica, con lo spettacolo “Astor. Un secolo di Tango” firmato dal Balletto di Roma, con coreografie di Valerio Longo e regia di Carlos Branca.

Lo spettacolo rende omaggio ad Astor Piazzolla, il musicista che ha rivoluzionato il tango trasformandolo in un linguaggio universale. La produzione propone un viaggio poetico e sensoriale dove danza e musica dialogano, evocando emozioni, nostalgia e libertà. Sul palco, il bandoneón e la fisarmonica di Mario Stefano Pietrodarchi, interprete di fama internazionale, accompagna i danzatori, dando voce autentica alla danza.

La regia di Carlos Branca inserisce il mare come simbolo di viaggio, distanza e speranza, mentre la coreografia di Valerio Longo alterna la forza del gruppo alla delicatezza del gesto individuale, celebrando il coraggio e la trasformazione, temi centrali nel tango di Piazzolla.

Il Balletto di Roma, fondato nel 1960, rappresenta un punto di riferimento nella danza italiana e internazionale, portando la danza d’autore italiana in tutto il mondo con produzioni di alto profilo e progetti formativi.

L’evento è sostenuto da Unione Europea, Regione Puglia, Comune di Foggia e PugliaPromozione, con il supporto di sponsor tra cui Hergo Renewables S.p.A., Fondazione dei Monti Uniti e Banca Mediolanum Private Banking.

A causa della riduzione temporanea della capienza del Teatro Giordano, i biglietti acquistati per lo spettacolo del 26 ottobre non saranno validi. I rimborsi saranno effettuati:

da Vivaticket per acquisti online e punti vendita;

per acquisti online e punti vendita; dall’Associazione Musica Civica per biglietti acquistati direttamente in sede o al botteghino del teatro.

Le richieste di rimborso potranno essere presentate sabato dalle 9 alle 13 in via Napoli 65 o domenica a partire dalle 17.30 al botteghino del Teatro Giordano.