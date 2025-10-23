Edizione n° 5863

BALLON D'ESSAI

CRONACA // L’omicidio di Luca Sacchi, definitiva la condanna a tre anni ad Anastasiya
23 Ottobre 2025 - ore  11:10

CALEMBOUR

MONOSSIDO // Rovigo, intera famiglia trovata morta in casa: vittime del monossido di carbonio
23 Ottobre 2025 - ore  10:46

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Musica Civica: “Astor. Un secolo di Tango” al Teatro Giordano di Foggia

TEATRO Musica Civica: “Astor. Un secolo di Tango” al Teatro Giordano di Foggia

Lo spettacolo rende omaggio ad Astor Piazzolla, il musicista che ha rivoluzionato il tango trasformandolo in un linguaggio universale

Musica Civica: “Astor. Un secolo di Tango” al Teatro Giordano di Foggia

“Astor. Un secolo di Tango"

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Ottobre 2025
Cronaca // Foggia //

Domenica 26 ottobre 2025, sul palco del Teatro “U. Giordano” di Foggia, si terrà il terzo appuntamento della XVI edizione di Musica Civica, con lo spettacolo “Astor. Un secolo di Tango” firmato dal Balletto di Roma, con coreografie di Valerio Longo e regia di Carlos Branca.

Lo spettacolo rende omaggio ad Astor Piazzolla, il musicista che ha rivoluzionato il tango trasformandolo in un linguaggio universale. La produzione propone un viaggio poetico e sensoriale dove danza e musica dialogano, evocando emozioni, nostalgia e libertà. Sul palco, il bandoneón e la fisarmonica di Mario Stefano Pietrodarchi, interprete di fama internazionale, accompagna i danzatori, dando voce autentica alla danza.

La regia di Carlos Branca inserisce il mare come simbolo di viaggio, distanza e speranza, mentre la coreografia di Valerio Longo alterna la forza del gruppo alla delicatezza del gesto individuale, celebrando il coraggio e la trasformazione, temi centrali nel tango di Piazzolla.

Il Balletto di Roma, fondato nel 1960, rappresenta un punto di riferimento nella danza italiana e internazionale, portando la danza d’autore italiana in tutto il mondo con produzioni di alto profilo e progetti formativi.

L’evento è sostenuto da Unione Europea, Regione Puglia, Comune di Foggia e PugliaPromozione, con il supporto di sponsor tra cui Hergo Renewables S.p.A., Fondazione dei Monti Uniti e Banca Mediolanum Private Banking.

A causa della riduzione temporanea della capienza del Teatro Giordano, i biglietti acquistati per lo spettacolo del 26 ottobre non saranno validi. I rimborsi saranno effettuati:

  • da Vivaticket per acquisti online e punti vendita;
  • dall’Associazione Musica Civica per biglietti acquistati direttamente in sede o al botteghino del teatro.

Le richieste di rimborso potranno essere presentate sabato dalle 9 alle 13 in via Napoli 65 o domenica a partire dalle 17.30 al botteghino del Teatro Giordano.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Avete mai fatto caso che ogni tanto si incrocia qualcuno che non va fatto incazzare? Quello sono io!” Clint Eastwood - Walt Kowalski

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.