Home // Cronaca // Permessi 104, dal 2026 più tutele e novità: cosa cambia con la legge 106

NOVITA' Permessi 104, dal 2026 più tutele e novità: cosa cambia con la legge 106

Dal 1° gennaio 2026 entreranno in vigore importanti novità per i lavoratori che convivono con patologie croniche, invalidanti o oncologiche

Permessi 104, dal 2026 più tutele e novità: cosa cambia con la legge 106

Permessi 104 - Fonte Immagine: demografica.adnkronos.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Ottobre 2025
Cronaca // Focus //

Dal 1° gennaio 2026 entreranno in vigore importanti novità per i lavoratori che convivono con patologie croniche, invalidanti o oncologiche. La legge 106, approvata a luglio 2025 e in vigore dal 9 agosto, integra la normativa della legge 104 offrendo maggiori strumenti di supporto e protezione.

Più ore di permessi retribuiti
Ai classici tre giorni al mese di permesso 104, si aggiungeranno 10 ore annue di permesso retribuito per visite mediche, analisi o terapie rivolte a chi è affetto da malattie gravi, oncologiche, croniche o invalidanti. Le ore extra sono riconosciute anche ai genitori di figli minorenni con tumori, malattie rare o invalidità pari o superiore al 74%. I permessi saranno validi sia per il settore pubblico che privato, con copertura contributiva garantita. L’articolo 2 della legge specifica che queste ore si sommano alle tutele già previste dalla normativa vigente e dai contratti collettivi.

Congedi prolungati e smart working
La nuova legge consente inoltre di richiedere un congedo non retribuito fino a 24 mesi, con la garanzia di mantenere il posto di lavoro. Al termine del periodo di assenza, il lavoratore ha diritto di ottenere, se compatibile, la modalità di lavoro agile.

Tutele per i lavoratori autonomi
Anche le partite Iva potranno beneficiare delle nuove misure, sospendendo la loro attività fino a un massimo di 300 giorni l’anno, senza perdere la posizione previdenziale e contributiva. In tutti i casi, sarà sufficiente presentare una certificazione medica rilasciata dal medico di base o dallo specialista che segue il lavoratore.

La legge 106 rappresenta quindi un passo avanti significativo per il riconoscimento dei diritti dei lavoratori con fragilità o familiari da assistere, garantendo maggiore flessibilità, tutela e supporto concreto.

Lo riporta today.it.

Lascia un commento

