23 Ottobre 2025

23 Ottobre 2025 - ore  10:46

Pio e Amedeo debuttano alla regia: dal 27 novembre arriva "Oi Vita Mia"

FILM Pio e Amedeo debuttano alla regia: dal 27 novembre arriva “Oi Vita Mia”

Tra le novità più attese, la partecipazione di Lino Banfi, straordinario e inedito, sotto la loro direzione

Pio e Amedeo debuttano alla regia: dal 27 novembre arriva “Oi Vita Mia”

Redazione
23 Ottobre 2025
Dal 27 novembre arriva al cinema il primo film diretto dal noto duo comico, con un progetto che segna un passo fondamentale nella loro carriera artistica. Il film, intitolato “Oi Vita Mia”, promette di portare sul grande schermo il loro stile unico, fatto di ironia, leggerezza e libertà creativa.

Gli autori raccontano di essersi sentiti completamente liberi durante la realizzazione, potendo divertirsi senza vincoli e trasmettendo al pubblico la loro energia. Tra le novità più attese, la partecipazione di Lino Banfi, straordinario e inedito, sotto la loro direzione, che aggiunge un ulteriore valore all’opera.

Il film sarà accompagnato da un trailer in uscita a partire da domani, pronto a dare un assaggio dello spirito della pellicola. I protagonisti invitano i fan a segnarsi la data sui propri dispositivi o ovunque vogliano, sottolineando con entusiasmo il legame con il pubblico: “La considerazione quando pensiamo a voi è sempre la stessa: ma chi c* ce lo doveva dire a noi!”

Un debutto alla regia che promette di unire comicità, emozione e libertà creativa, pronto a conquistare il grande schermo e il pubblico che li ha seguiti negli anni.

