Roseto Valfortore inaugura il primo impianto fotovoltaico comunale: energia pulita per il futuro del paese

Venerdì 31 ottobre alle ore 16:00, in via Sprecacenere a Foggia, si terrà la cerimonia di inaugurazione del primo impianto fotovoltaico di proprietà del Comune di Roseto Valfortore. L’evento, promosso dal gruppo Fortore Energia S.p.A. in collaborazione con il Comune, rappresenta un importante passo avanti nel percorso di autonomia energetica e sostenibilità ambientale del territorio.

L’iniziativa, dal titolo “Insieme nel sole”, nasce dagli accordi stipulati in seguito alla vendita delle quote di Aria Diana, che prevedevano la realizzazione di un parco fotovoltaico a beneficio della comunità. Si tratta del primo impianto di proprietà comunale, un progetto strategico che consentirà al Comune di produrre energia pulita da cedere al GSE (Gestore dei Servizi Energetici). I proventi generati verranno introitati direttamente dall’amministrazione comunale, contribuendo a coprire in parte i costi della pubblica illuminazione e, previa verifica della fattibilità tecnica, a destinare una quota a beneficio degli utenti per le spese dell’energia elettrica.

Durante l’inaugurazione, il progetto sarà illustrato da Giovanni La Piscopia, Amministratore di Fortore Energia S.p.A., e dalla sindaca di Roseto Valfortore, Lucilla Parisi.

Tra gli ospiti attesi:

Antonio Decaro, europarlamentare e candidato alla Presidenza della Regione Puglia

Raffaele Piemontese, vicepresidente della Regione Puglia e assessore alla Sanità

Paolo Campo, capogruppo del Partito Democratico

La sindaca Lucilla Parisi ha commentato con soddisfazione l’importante traguardo: “Questo impianto rappresenta un investimento concreto nel futuro del nostro territorio. È il risultato di una visione lungimirante e di un percorso amministrativo che ha saputo trasformare un accordo economico in un bene duraturo per la collettività. Grazie a questa nuova fonte di energia rinnovabile, Roseto Valfortore potrà ridurre i costi dei servizi comunali e, al tempo stesso, contribuire attivamente alla tutela dell’ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici. È un passo importante verso un modello di sviluppo sostenibile e responsabile.”

L’inaugurazione del parco fotovoltaico rappresenta, dunque, un momento di orgoglio e rinascita energetica per Roseto Valfortore, piccolo borgo dei Monti Dauni che continua a investire in innovazione e sostenibilità, con lo sguardo rivolto al sole e al futuro.

A cura di Antonio Pastore.