San Camillo De Lellis di Manfredonia, donna a SQ: "Un’eccellenza silenziosa nell’Ortopedia e Traumatologia

Manfredonia – In un momento in cui troppo spesso si parla di sanità solo per raccontarne le criticità, arriva una testimonianza di segno opposto, che restituisce fiducia e riconoscenza nei confronti di chi, ogni giorno, lavora con dedizione e professionalità. Michelina, degente presso l’Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale “San Camillo de Lellis” di Manfredonia, ha voluto condividere pubblicamente il suo sentito ringraziamento per l’assistenza ricevuta durante il ricovero per un intervento di impianto di protesi d’anca.

“Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine – scrive la paziente – a tutta l’equipe medica e infermieristica del reparto, per la professionalità, la passione e l’attenta cura con cui assistono ogni giorno i propri pazienti”. Un elogio particolare è rivolto al direttore della struttura, dott. Antonio Stilla, e al dott. Antonio Cassano, che hanno eseguito l’intervento “con inestimabile professionalità e carisma”.

Riconoscenza anche per l’infermiera Concetta Troiano, responsabile dell’organizzazione dei Day Surgery, definita dalla paziente come “la prima figura professionale ad approcciarsi ai pazienti con egregia professionalità e attenzione”, e per la coordinatrice Annarita Guerra, che garantisce “un’organizzazione efficiente e sempre attenta alle esigenze del reparto”. Non mancano parole di stima per i tre infermieri dell’ambulatorio e della sala gessi, “che ogni giorno si districano tra le numerose visite, consulenze di pronto soccorso e attività di reparto con professionalità e dedizione”, così come per tutta l’equipe della Sala Operatoria, “dotata anch’essa di grande professionalità ed empatia”.

Conclude la paziente: “Voglio testimoniare che, anche se l’Ospedale San Camillo de Lellis in questo ultimo periodo è stato spettacolarizzato e fatto oggetto di ‘gogna mediatica’, al suo interno opera un’Unità Ortopedica d’eccellenza che, in silenzio, porta avanti la propria missione del prendersi cura, evitando a tanti di intraprendere i cosiddetti ‘viaggi della speranza’ in altre regioni”.

Una testimonianza che restituisce il volto umano della sanità e sottolinea l’impegno quotidiano di medici, infermieri e operatori nel garantire ai cittadini cure di qualità, anche e soprattutto in un territorio che spesso lotta per difendere il proprio presidio ospedaliero.