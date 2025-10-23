Edizione n° 5862

San Severo, ordigno esplode in pieno centro. Colangelo: "Esprimo la più ferma condanna"

ORDIGNO San Severo, ordigno esplode in pieno centro. Colangelo: “Esprimo la più ferma condanna”

Ignoti hanno fatto esplodere un ordigno rudimentale, probabilmente una bomba carta, davanti al portone di un'abitazione

Esplosione San Severo - ph ANSA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Ottobre 2025
Cronaca

Un attentato dinamitardo si è verificato poco dopo la mezzanotte nel centro cittadino, dove ignoti hanno fatto esplodere un ordigno rudimentale, probabilmente una bomba carta, davanti al portone di un’abitazione. Il forte boato è stato udito in gran parte della città e l’esplosione ha provocato danni allo stabile, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l’area.

«Esprimo la più ferma condanna mia personale e dell’intera Amministrazione Comunale per quanto accaduto questa notte – ha dichiarato il sindaco Lidya Colangelo –. Confido nel lavoro delle Forze dell’Ordine e della Magistratura, certa che le indagini faranno piena luce sull’episodio».

