San Severo, ordigno esplode in pieno centro. Colangelo: "Esprimo la più ferma condanna"

Un attentato dinamitardo si è verificato poco dopo la mezzanotte nel centro cittadino, dove ignoti hanno fatto esplodere un ordigno rudimentale, probabilmente una bomba carta, davanti al portone di un’abitazione. Il forte boato è stato udito in gran parte della città e l’esplosione ha provocato danni allo stabile, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l’area.

«Esprimo la più ferma condanna mia personale e dell’intera Amministrazione Comunale per quanto accaduto questa notte – ha dichiarato il sindaco Lidya Colangelo –. Confido nel lavoro delle Forze dell’Ordine e della Magistratura, certa che le indagini faranno piena luce sull’episodio».