La Guardia di Finanza di Savona ha arrestato una consulente finanziaria accusata di abusivismo, truffa aggravata, riciclaggio e reimpiego di denaro illecito, al termine di un’indagine che ha coinvolto 112 risparmiatori del Nord Italia, raggirati attraverso un sistema piramidale da oltre 5 milioni di euro. Sono stati inoltre recuperati a tassazione circa 3 milioni di euro di proventi illeciti.

La donna, in pensione e non più iscritta agli albi dal 2014, avrebbe continuato a raccogliere denaro presentandosi come intermediaria di un noto istituto svizzero. Secondo le accuse, prometteva rendimenti elevati e sicuri, mostrando documenti falsificati e prospetti di investimenti inesistenti. Le somme raccolte, invece di essere investite, sarebbero state fatte confluire sui conti personali dell’indagata e dei suoi familiari, alimentando un classico schema Ponzi, nel quale le presunte rendite ai clienti venivano pagate usando il denaro dei nuovi investitori.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Savona, hanno ricostruito movimentazioni bancarie per oltre 5 milioni di euro tra il 2020 e il 2025, facendo emergere un quadro articolato di condotte illecite. Oltre all’arresto, le Fiamme Gialle hanno disposto il sequestro di liquidità, un’auto di lusso e 23 immobili, con l’obiettivo di tutelare le vittime e garantire un futuro ristoro.

L’operazione rientra nell’attività della Guardia di Finanza a tutela del risparmio e contro le forme di abusivismo nel settore finanziario. La vicenda si trova ancora nella fase delle indagini preliminari e al momento non vi è una sentenza definitiva di colpevolezza.