Edizione n° 5862

BALLON D'ESSAI

ROTTE // Foggia torna a volare: Aeroitalia inaugura nuove rotte per Milano e Torino
22 Ottobre 2025 - ore  13:51

CALEMBOUR

ALIBI // Garlasco, colpo di scena: supertestimone mette in discussione l’alibi dello scontrino di Sempio
22 Ottobre 2025 - ore  10:06

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Andria // Stanziate nuove risorse per l’accoglienza di minori stranieri non accompagnati e madri con figli minori

AIUTI Stanziate nuove risorse per l’accoglienza di minori stranieri non accompagnati e madri con figli minori

L'intervento prevede un finanziamento complessivo di 2.143.427,84 euro, destinato ai Comuni di Andria, Bari, Barletta, Foggia, Lecce e Taranto

Stanziate nuove risorse per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati e madri con figli minori

ph ACLI

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Ottobre 2025
Andria // Bari //

La Regione Puglia ha approvato un provvedimento che garantisce la copertura delle spese sostenute nel 2024 dai Comuni capoluogo di provincia per l’accoglienza di minori stranieri non accompagnati e madri straniere con figli minori in condizioni di fragilità. L’intervento prevede un finanziamento complessivo di 2.143.427,84 euro, destinato ai Comuni di Andria, Bari, Barletta, Foggia, Lecce e Taranto, in base ai fabbisogni certificati e rendicontati per l’anno 2024.

Nel corso degli ultimi anni si è assistito all’incremento dei costi sostenuti dagli enti locali, specie a maggiore densità di popolazione, per l’accoglienza di nuclei familiari stranieri con prole e di donne straniere con prole nonché dei costi sostenuti per i minori stranieri giunti in Italia con familiari di riferimento ed in seguito sottoposti a procedura di abbandono.

Queste risorse regionali consentono di supportare interventi non finanziati da fondi statali, contribuendo alla copertura del fabbisogno rappresentato e garantendo continuità ai servizi di accoglienza, assistenza e inclusione sociale rivolti a minori e madri straniere in situazioni di vulnerabilità.

L’iniziativa si colloca all’interno della più ampia strategia regionale di integrazione e ricomposizione delle risorse dedicate alle politiche sociali, e testimonia l’impegno costante della Regione Puglia nel rafforzare il ruolo degli enti locali, promuovendo interventi capaci di garantire risposte efficaci ai bisogni delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Avete mai fatto caso che ogni tanto si incrocia qualcuno che non va fatto incazzare? Quello sono io!” Clint Eastwood - Walt Kowalski

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.