Stamani, 23 ottobre 2025, il Tribunale di Bari – in composizione collegiale presieduta dal giudice Ambrogio Marrone – ha assolto con formula piena il maresciallo della Guardia di Finanza N. P., difeso dall’avvocato Antonio La Scala, dal reato di tentata concussione perché “il fatto non sussiste”.

Contestualmente, il collegio ha prosciolto gli altri imputati, P. A. e C. E., accusati di lesioni personali, a seguito della remissione di querela da parte della persona offesa.

Il procedimento trae origine da fatti accaduti a Bitonto il 13 gennaio 2018, in seguito ai quali la Procura della Repubblica di Bari, con richiesta a firma del sostituto procuratore Carmela Bruna Manganelli, aveva chiesto il rinvio a giudizio nei confronti di Nicola Petta, Annalisa Petta ed Emanuele Castore.

Nel capo d’imputazione, si ipotizzava che Nicola Petta, abusando della qualità di pubblico ufficiale, avesse minacciato una commerciante, Laura Avellis, dichiarando di “poter far chiudere il locale tramite la Guardia di Finanza” per ottenere vantaggi economici. L’atto d’accusa faceva inoltre riferimento a un episodio di percosse ai danni di Nicola Tarantino e del figlio minore G., episodio per il quale vennero contestati anche i reati di lesioni personali aggravate e in concorso.

Il pronunciamento del Tribunale

Dopo anni di dibattimento, il Tribunale di Bari ha smontato integralmente l’impianto accusatorio, riconoscendo l’insussistenza del reato contestato al militare e disponendo l’assoluzione con formula piena. Per quanto riguarda gli altri imputati, la remissione di querela ha comportato il proscioglimento in via definitiva, ponendo fine alla vicenda giudiziaria.

Soddisfazione da parte dell’avvocato Antonio La Scala, difensore del maresciallo assolto: «È stata riconosciuta la totale estraneità del mio assistito ai fatti. La sentenza ristabilisce la verità e restituisce onore a un servitore dello Stato che ha sempre agito con correttezza e dedizione».

La decisione del collegio arriva a conclusione di un procedimento avviato nel 2020, come risulta dalla richiesta di rinvio a giudizio depositata presso la Procura della Repubblica di Bari. Nella richiesta, la pm Manganelli ipotizzava il reato di tentata concussione ex art. 317 c.p. per Petta Nicola e i reati di lesioni personali per Annalisa Petta ed Emanuele Castore. La sentenza odierna chiude definitivamente il caso, segnando la piena assoluzione del maresciallo e il proscioglimento degli altri imputati.