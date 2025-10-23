Edizione n° 5863

BALLON D'ESSAI

SACCHI // L’omicidio di Luca Sacchi, definitiva la condanna a tre anni ad Anastasiya
23 Ottobre 2025 - ore  11:10

CALEMBOUR

MONOSSIDO // Rovigo, intera famiglia trovata morta in casa: vittime del monossido di carbonio
23 Ottobre 2025 - ore  10:46

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // BAT // Tentata concussione. Bitonto, assolto maresciallo della Guardia di Finanza: “Il fatto non sussiste”

MARESCIALLO Tentata concussione. Bitonto, assolto maresciallo della Guardia di Finanza: “Il fatto non sussiste”

Il Tribunale di Bari assolve il militare difeso dall’avv. Antonio La Scala. Prosciolti anche gli altri imputati. I fatti risalgono al 2018.

L’avv. La Scala (ph. Pugliasera.it)

L’avv. La Scala (ph. Pugliasera.it)

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
23 Ottobre 2025
BAT // Cronaca //

Stamani, 23 ottobre 2025, il Tribunale di Bari – in composizione collegiale presieduta dal giudice Ambrogio Marrone – ha assolto con formula piena il maresciallo della Guardia di Finanza N. P., difeso dall’avvocato Antonio La Scala, dal reato di tentata concussione perché “il fatto non sussiste”.

Contestualmente, il collegio ha prosciolto gli altri imputati, P. A. e C. E., accusati di lesioni personali, a seguito della remissione di querela da parte della persona offesa.

Il procedimento trae origine da fatti accaduti a Bitonto il 13 gennaio 2018, in seguito ai quali la Procura della Repubblica di Bari, con richiesta a firma del sostituto procuratore Carmela Bruna Manganelli, aveva chiesto il rinvio a giudizio nei confronti di Nicola Petta, Annalisa Petta ed Emanuele Castore.
Nel capo d’imputazione, si ipotizzava che Nicola Petta, abusando della qualità di pubblico ufficiale, avesse minacciato una commerciante, Laura Avellis, dichiarando di “poter far chiudere il locale tramite la Guardia di Finanza” per ottenere vantaggi economici. L’atto d’accusa faceva inoltre riferimento a un episodio di percosse ai danni di Nicola Tarantino e del figlio minore G., episodio per il quale vennero contestati anche i reati di lesioni personali aggravate e in concorso.

Insegnante barese fa sesso con un alunno e lo filma: chiesta conferma condanna a 7 anni
Fonte: repubblica bari

Il pronunciamento del Tribunale

Dopo anni di dibattimento, il Tribunale di Bari ha smontato integralmente l’impianto accusatorio, riconoscendo l’insussistenza del reato contestato al militare e disponendo l’assoluzione con formula piena. Per quanto riguarda gli altri imputati, la remissione di querela ha comportato il proscioglimento in via definitiva, ponendo fine alla vicenda giudiziaria.

Soddisfazione da parte dell’avvocato Antonio La Scala, difensore del maresciallo assolto: «È stata riconosciuta la totale estraneità del mio assistito ai fatti. La sentenza ristabilisce la verità e restituisce onore a un servitore dello Stato che ha sempre agito con correttezza e dedizione».

La decisione del collegio arriva a conclusione di un procedimento avviato nel 2020, come risulta dalla richiesta di rinvio a giudizio depositata presso la Procura della Repubblica di Bari. Nella richiesta, la pm Manganelli ipotizzava il reato di tentata concussione ex art. 317 c.p. per Petta Nicola e i reati di lesioni personali per Annalisa Petta ed Emanuele Castore. La sentenza odierna chiude definitivamente il caso, segnando la piena assoluzione del maresciallo e il proscioglimento degli altri imputati.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Un politico pensa alle prossime elezioni; uno statista pensa alla prossima generazione. (James Freeman Clarke)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.