Tragedia sulla strada: bimbo di sette anni perde la vita in un frontale

Un bambino di 7 anni è morto in un violento scontro frontale tra due automobili avvenuto nella serata di mercoledì lungo la strada Porrettana, a Lovoleto, frazione di Granarolo dell’Emilia. Il piccolo viaggiava regolarmente seduto sul seggiolino sul sedile posteriore della Volkswagen Corrado guidata dal padre, un uomo di 34 anni.

Secondo una prima ricostruzione, uno dei mezzi avrebbe invasa la corsia opposta nel tentativo di evitare una moto diretta verso una stazione di servizio, provocando l’impatto con una Renault Clio condotta da un ventenne. L’urto è stato così violento da scaraventare entrambe le auto fuori strada. I veicoli sono stati posti sotto sequestro per consentire tutti gli accertamenti.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, ma per il bambino non c’è stato nulla da fare. Il padre, di origine albanese e residente a Minerbio, e il giovane automobilista sono rimasti feriti. Per i rilievi e la ricostruzione della dinamica sono al lavoro i carabinieri della compagnia di San Lazzaro di Savena.

Lo riporta tgcom24.mediaset.it.