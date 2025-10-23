La stagione autunnale entra nel vivo e, con essa, tornano le ondate di maltempo che stanno investendo l’Italia da nord a sud. Mentre il Centro-Nord è alle prese con piogge diffuse e temporali di forte intensità, nel Mezzogiorno — e in particolare in Puglia — è il vento a rappresentare la principale criticità. Il Dipartimento della Protezione Civile ha infatti emanato una nuova allerta meteo di colore giallo per vento, valida per 25 ore, che interessa gran parte della Capitanata, con particolare riferimento a Gargano, Isole Tremiti, Monti Dauni e Basso Fortore, nonché l’area della Puglia Centrale Bradanica.

Una perturbazione ventosa in arrivo dal Tirreno

Il quadro meteorologico delle ultime ore è dominato da un intenso flusso di correnti sud-occidentali che, scorrendo lungo il versante tirrenico, raggiungono le regioni adriatiche con raffiche anche di burrasca sui rilievi più alti. Il sistema depressionario che ha colpito il Nord Italia si sta infatti spostando verso est, convogliando aria più fresca e instabile anche sul Sud.

Sull’Appennino Dauno e sulle alture del Gargano sono attesi venti tesi e raffiche fino a 70-80 chilometri orari, mentre nelle zone pianeggianti e costiere la ventilazione sarà comunque sostenuta, con possibili disagi per la viabilità e per le attività marittime.

Gli esperti segnalano che le raffiche più intense si concentreranno tra il pomeriggio e la notte, per poi attenuarsi gradualmente nella giornata successiva. A partire da domani, infatti, i venti ruoteranno dai quadranti occidentali e perderanno via via forza, pur restando moderati in molte aree interne.

Allerta gialla: cosa significa e quali sono i rischi

L’allerta gialla emessa dalla Protezione Civile regionale segnala una situazione di ordinaria criticità, che tuttavia può determinare fenomeni localizzati e pericolosi, soprattutto nelle zone più esposte. Le raffiche di burrasca, oltre a causare danni a infrastrutture leggere, cartellonistica e alberature, possono compromettere la sicurezza della circolazione, in particolare lungo i tratti montani e collinari.

Anche la navigazione nel tratto adriatico settentrionale potrebbe risentire delle condizioni meteo avverse: si raccomanda prudenza ai pescatori e a chi si trova in mare con piccole imbarcazioni.

Le amministrazioni comunali sono state invitate ad attivare le consuete misure di prevenzione: monitoraggio dei punti critici, chiusura preventiva di parchi e giardini pubblici, e diffusione di avvisi alla popolazione. Si consiglia ai cittadini di limitare gli spostamenti non necessari e di evitare zone alberate o esposte al vento, specialmente durante le ore centrali della perturbazione.

Prossime ore di monitoraggio

Secondo le previsioni del Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile, la situazione dovrebbe migliorare progressivamente a partire dalla tarda mattinata di domani, quando la circolazione depressionaria tenderà a spostarsi verso i Balcani. Tuttavia, un nuovo impulso instabile potrebbe tornare a interessare la regione nel fine settimana, riportando nubi, piogge sparse e un nuovo rinforzo dei venti.

Gli esperti invitano a seguire costantemente gli aggiornamenti meteo e a consultare i canali ufficiali della Protezione Civile e della Regione Puglia, dove sono pubblicati i bollettini aggiornati e le mappe del rischio per ciascuna area. Lo riporta foggiatoday.it.