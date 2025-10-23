Vita 21, il bar-pizzeria di Manfredonia in cui lavorano ragazzi con disabilità

Un nome, Vita 21 , che è un manifesto e una promessa. A Manfredonia, il titolare del Bar-Pizzeria Vita 21, Luciano Segreto , ha trasformato la sua attività in un cuore pulsante di inclusione, ispirato da suo figlio, Vincenzo, un bambino con sindrome di Down (Trisomia 21). Segreto non si è limitato a un gesto simbolico: sta portando avanti un ambizioso progetto di formazione che coinvolge circa cinquanta ragazzi con diverse abilità, con l’obiettivo finale di integrarli pienamente nel mondo del lavoro .

L’iniziativa si concretizza in laboratori ed eventi gratuiti dove i ragazzi apprendono i mestieri della ristorazione: «Facciamo eventi in cui loro vengono a vedere i vari procedimenti per fare come si fa la pizza, si fa il caffè, fare il servizio al tavolo» spiega Segreto. La visione è a lungo termine e profondamente toccante: «Fare gestire la mia attività a loro con a capo mio figlio. Creare un esempio per tutti gli altri». Il progetto è una risposta concreta alla «dura realtà di escludere una persona disabile dal lavoro. Molti genitori – racconta ancora il titolare- hanno trovato enormi difficoltà nell’assicurare un impiego ai propri figli.

Il mio obiettivo è chiaro: inserire questi ragazzi nel mondo del lavoro».

Per Luciano Segreto, la motivazione è anche emotiva: «Quando fanno una cosa – spiega -sono molto felici. Sono ragazzi che ci mettono il cuore nel fare tutto. I loro sorrisi non si possono paragonare a nessuno». Nonostante sia una «piccola attività», il suo impegno è massimo: «Al più presto farò lavorare due ragazzi da me sperando che altri commercianti possano assumere questi ragazzi speciale che si stanno formando grazie ai laboratori».

Tuttavia, per sostenere e ampliare questa missione, il titolare lancia un accorato appello: «Cerchiamo un aiuto economico da parte di qualcuno che creda in questo progetto e in questi ragazzi speciali». L’iniziativa non è solo una questione di formazione, ma una vera e propria garanzia per il futuro. «È una speranza per il dopo di noi – conclude Segreto.- Questi ragazzi diversamente abili, che futuro potranno avere quando non ci saranno più i loro genitori se non hanno una possibilità di lavorare? Noi, la società ha il dovere di dare loro questa possibilità, di creare per loro un futuro».