Vita 21, il bar-pizzeria di Manfredonia in cui lavorano ragazzi con disabilità

Un nome, Vita 21, che è un manifesto e una promessa. A Manfredonia, il titolare del Bar-Pizzeria Vita 21, Luciano Segreto, ha trasformato la sua attività in un cuore pulsante di inclusione, ispirato da suo figlio, Vincenzo, un bambino con sindrome di Down (Trisomia 21). Segreto non si è limitato a un gesto simbolico: sta portando avanti un ambizioso progetto di formazione che coinvolge circa cinquanta ragazzi con diverse abilità, con l’obiettivo finale di integrarli pienamente nel mondo del lavoro.
L’iniziativa si concretizza in laboratori ed eventi gratuiti dove i ragazzi apprendono i mestieri della ristorazione: «Facciamo eventi in cui loro vengono a vedere i vari procedimenti per fare come si fa la pizza, si fa il caffè, fare il servizio al tavolo» spiega Segreto. La visione è a lungo termine e profondamente toccante: «Fare gestire la mia attività a loro con a capo mio figlio. Creare un esempio per tutti gli altri». Il progetto è una risposta concreta alla «dura realtà di escludere una persona disabile dal lavoro. Molti genitori – racconta ancora il titolare- hanno trovato enormi difficoltà nell’assicurare un impiego ai propri figli.
Il mio obiettivo è chiaro: inserire questi ragazzi nel mondo del lavoro».
Per Luciano Segreto, la motivazione è anche emotiva: «Quando fanno una cosa – spiega -sono molto felici. Sono ragazzi che ci mettono il cuore nel fare tutto. I loro sorrisi non si possono paragonare a nessuno». Nonostante sia una «piccola attività», il suo impegno è massimo: «Al più presto farò lavorare due ragazzi da me sperando che altri commercianti possano assumere questi ragazzi speciale che si stanno formando grazie ai laboratori».
Tuttavia, per sostenere e ampliare questa missione, il titolare lancia un accorato appello: «Cerchiamo un aiuto economico da parte di qualcuno che creda in questo progetto e in questi ragazzi speciali». L’iniziativa non è solo una questione di formazione, ma una vera e propria garanzia per il futuro. «È una speranza per il dopo di noi – conclude Segreto.- Questi ragazzi diversamente abili, che futuro potranno avere quando non ci saranno più i loro genitori se non hanno una possibilità di lavorare? Noi, la società ha il dovere di dare loro questa possibilità, di creare per loro un futuro».
Il «Vita 21» di Manfredonia è molto più di un bar-pizzeria: è un modello di speranza e un cantiere di inclusione, che ora chiede il supporto della comunità imprenditoriale per dare un futuro concreto a cinquanta giovani speciali.
Lo riporta foggia.corriere.it