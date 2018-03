Sì dal Pd per Vendola alle Regionali. Palese: rappresentante partito immunità

Di:

Bari – IL partito democratico pugliese conferma la propria scelta per la candidatura di Nichi Vendola, per il centrosinistra, alle elezioni regionali di marzo. La decisione è stata presa nel corso di una riunione della segreteria del partito, allargata ai consiglieri regionali e ai parlamentari, svoltasi ieri pomeriggio a Bari e conclusasi in serata. Quella di Vendola – è stato detto a conclusione della riunione – è una scelta che giunge naturale, lungo il percorso tracciato dal partito nella recente fase congressuale. Vendola viene così proposto dal Pd e offerto al tavolo dell’alleanza del centrosinistra e dell’Alleanza meridionalista. Stasera stessa sarà convocato il tavolo politico del centrosinistra allargato all’Udc e si valuteranno i programmi condivisi e anche le proposte di candidatura. Il presidente regionale del partito e sindaco di Bari, Michele Emiliano, in proposito ha detto che l’Udc deve chiarire il motivo del proprio veto su Vendola, perchè se questo ci deve essere – ha affermato – deve essere politico e sui programmi. Ma l’impegno congiunto di Emiliano e del segretario regionale, Sergio Blasi, è di fare in modo che la candidatura di Vendola possa essere accolta dall’Udc e anche dall’Idv. Anche il partito di Di Pietro, infatti, nei giorni scorsi aveva dichiarato la propria contrarietà a correre per le regionali in una lista che vedesse Vendola candidato presidente. La scelta di confermare Vendola – è stato precisato – è stata fatta considerando che il presidente uscente è la figura più rilevante del centrosinistra pugliese e che su di essa è stata incentrata la campagna elettorale congressuale del Pd in Puglia, che vedeva concordi tutti i candidati delle diverse mozioni. Bocciare Vendola – è stato il ragionamento – avrebbe comportato bocciare il lavoro del centrosinistra. Da subito, quindi, il Pd avvierà il confronto politico e programmatico con le altre forze, l’Udc e l’Idv. Del partito di Di Pietro – è stato rilevato – si condividono punti del manifesto programmatico che comprende tra l’altro un no al nucleare e un no alla privatizzazione dell’acqua. «Il lavoro e la fatica della politica – ha detto Blasi – dovrà portare a confrontarci con tutte le forze che hanno a cuore gli interessi del Mezzogiorno». Sulla candidatura di Vendola, in occasione dell’insediamento del direttivo regionale del Pdl pugliese, i capigruppo alla

Regione Puglia Rocco Palese (Fi/Pdl) e Roberto Ruocco (An/Pdl) hanno detto che “quello per cui può candidarsi Vendola (Palese) è il PDI, vale a dire il partito dell’immunità e della impunità. Dobbiamo prepararci ad una campagna elettorale che sarà una battaglia – ha detto Palese – perché se è vero che il centrosinistra è in piena crisi interna, è anche vero che continua a gestire il potere con metodi clientelari”. Rocco ha aggiunto: “Ci apprestiamo alla fine dell’anno a perdere per sempre oltre un miliardo di fondi europei che la Giunta Vendola non è riuscita a spendere per assoluta incapacità. Chiunque vinca le prossime elezioni, nella prossima Giunta regionale dovrà essere un assessore alla ricostruzione”. Per il Presidente del Gruppo consiliare AN-PDL alla Regione, Roberto Ruocco “La ricandidatura di Vendola è una condanna alla quale il PD pugliese non si può sottrarre, per le decisive corresponsabilità che esso ha assunto in questi anni nei confronti delle politiche vendoliane, i cui fallimenti ha per di più determinato in prima persona, dal Bilancio e dalla Programmazione alla Sanità ed alle Politiche Sociali, dalle Attività Produttive all’Agricoltura, per non parlare delle ASL et similia”. Nella corsa alle alleanze Ruocco si aspetta che “’Udc e IdV potranno smentire sé stessi in cambio della promessa di un piatto di lenticchie”. Entro dopodomani (causa dell’interruzione “gli impegni inderogabili” del neo segretario Pd Sergio Blasi) il tavolo politico del centrosinistra pugliese, già riunitosi oggi, 23 novembre a Bari, discuterà di tutte le possibili condizioni per un allargamento della coalizione, ma anche di “una eventuale modifica dell’attuale legge elettorale”. Alla riunione di Bari erano presenti esponenti del Pd, dei Socialisti, dei Verdi, dei Comunisti Italiani, di Rifondazione e anche di Sinistra democratica. Non suonano stonate le assenze dei rappresentanti di Udc, Idv e Io Sud. Ancora dubbi sulle future alleanze.