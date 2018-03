De Nido show e la Satanelli Futsal Foggia passa anche a Manfredonia

Di:

Manfredonia. Un’altra grande prova di carattere degli uomini di mistrer Rosario Costantino che sbancano il Palascaloria di Manfredonia contro una temibile FutsalDonia che ha dovuto soccombere contro la migliore organizzazione tattica dei rossoneri. E’ stata la serata di Fabio De Nido, il capitano, che ha messo a segno ben quattro delle sei reti realizzate. Una vittoria che lancia la formazione foggiana in seconda posizione con 12 punti in cinque gare a ridosso del primo posto occupato dalla coppiaFuenteFutsal Foggia e FutsalSalapia. Un ottimo risultato quello ottenuto in questo primo scorcio di campionato. E sabato prossimo a Foggia ci sarà lo scontro con i cugini sanseveresi del TikiTaka San Severo. Al Palascaloria la gara si è sbloccata dopo 6’ con il solito capitan De Nido che di giustezza su punizione infilava la rete sipontina. 0-1. Ci pensava Rignanese a riequilibrare le sorti del match al 7’. 1-1. Manfredonia in vantaggio al minuto 9’ con una bella conclusione di Natalino che infila Consoletti. 2-1. All’11’ è ancora Fabio De Nido che con un tiro potente colpisce dapprima la traversa prima di finire alle spalle del portiere giallonero. 2-2. Al 14’ Caputo imbecca Magistro che non perdona. 2-3. Al 19’ De Nido si vede neutralizzare un’altra marcatura da un salvataggio sulla linea di Mendola. In chiusura della prima frazione di gioco contropiede rossonero con De Nido che serve Magistro che insacca. 2-4 e gara in discesa. Ma proprio sul gong della chiusura è ancora Natalino per i sipontini a firmare la sua personale doppietta. 3-4 e squadre al riposo.

Nella ripresa al 15’ espulso Apicella tra i rossoneri per doppio giallo. Consoletti miracoloso su Natalino il più positivo dei sipontini. Il palo di Soccio al 20’ fa tremare ancora la porta manfredoniana. E poi nella parte finale ancora De Nido realizza due marcature che chiudono il match sul 3-6 per una vittoria che fa esplodere di gioia calciatori, staff tecnico e la Dirigenza presente sugli spalti del Palascaloria di Manfredonia.

Tiziano Errichiello