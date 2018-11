“Un giovane su 3 al Sud non studia né svolge attività lavorative”

Di:

Foggia , 23 novembre 2018. “È la seconda volta consecutiva che abbiamo qui a Foggia la possibilità di analizzare il Documento di aggiornamento sulle condizioni della Economia in Puglia”. Introduce così Maurizio Mincuzzi, direttore della filiale di Foggia della Banca d’Italia, l’evento tenutosi ieri 22 novembre presso il dipartimento di Economia dell’Università di Foggia.

Intervenuti, tra gli altri, Pietro Sambati, direttore della sede di Bari della Banca di Italia; Stefano dell’Atti, ordinario di Economia degli Intermediari Finanziaridell’Università di Foggia.

“Nella fascia tra 15 e i 29 anni, un giovane su tre al meridione non studia né svolge attività lavorative; in Italia settentrionale invece il rapporto è pari ad uno su sei”.

Questo uno dei dati emersi a presentazione dell’aggiornamento sulla situazione dell’economia in Puglia nelle parole di Maurizio Mincuzzi.

“Presentiamo i dati dei primi nove mesi dell’anno” ha quindi spiegato Pietro Sambati “Consapevoli che la storia che stiamo per raccontare è abbastanza positiva ed è frutto di informazioni raccolte tra 550 imprese. Storia di una regione che continua a crescere, ma ad un ritmo contenuto. Dovremmo migliorare la nostra performance”.

L’occupazione, secondo i relatori, è cresciuta in Puglia, siamo a più 2.5 punti rispetto al passato, abbiamo quindi recuperato tra gli occupati, “ma, rispetto al 2007, resta da creare occupazione ancora per un numero notevole di persone” evidenzia Sambati.

Positivo il segnale che viene dalle costruzioni – opere pubbliche ed edilizia residenziale – per ciò che attiene gli investimenti. La crisi rimane però una storia italiana rispetto al resto dell’Europa e particolarmente la Puglia è ancora sotto. Ancora dobbiamo recuperare numeri nell’occupazione, secondo i relatori.

“La storia che stiamo vivendo porterà ad aggiornare i numeri, mi auguro, in positivo. Ma a livello nazionale la crescita prosegue ma rallenta rispetto al passato” le parole di Sambati.

“Nel settore industriale, per il quale è stato considerato un campione di 340 imprese, il fatturato è aumentato, per esempio nel comparto alimentare” aggiunge Vincenzo Mariani, collaboratore di Pietro Sambati. “Le esportazioni sono diminuite”. E per quanto riguarda disuguaglianza e povertà, pare nn si abbia percezione di recupero. Secondo quanto emerge dai dati raccolti, il reddito medio è aumentato per gli anziani e diminuito per i giovani tra il 2016 ed il 2017. Ed il rischio di povertà supera il 30% tra i giovani”.

La riflessione del sindaco Landella. “Il problema della disoccupazione giovanile resta drammatico al sud e in Puglia”.

Preoccupazioni sono inoltre emerse tra i presenti sulla discrepanza tra occupazione, in relativo recupero negli ultimi anni, e prodotto interno lordo, che al sud e in Puglia non risulta ancora in significativa risalita rispetto agli anni peggiori della crisi. “Questo” la considerazione esposta da esponenti di Confindustria presenti “potrebbe anche significare che c’è molto lavoro irregolare e, quindi, imprese disoneste che fanno concorrenza sleale a quelle che rispettano tutte le regole”.

Daniela Iannuzzi