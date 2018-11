Assunzioni ASE, Barbone “12 unità attive, criteri sono stati rispettati”

Di:

Manfredonia, 23 novembre 2018. ”E’ della settimana scorsa la polemica, sollevata dal consigliere Damiano D’Ambrosio, relativa alla presunta mancanza di trasparenza nell’assunzione e contrattualizzazione di 12 nuove unità del personale ASE.

L’amministratore unico ASE, Franco Barbone, ha precisato a Statoquotidiano “Le 12 unità sono attive da questa mattina e tengo ancora una volta a sottolineare che il mio comportamento riguardo a queste nuove assunzioni rispetta tutti i criteri del caso, ho scelto di affidarmi ad un’agenzia interinale, che con noi collabora, per la scelta del personale dovendo in maniera urgente sopperire alla mancanza di operatori addetti alla raccolta della differenziata. E’ sotto gli occhi di tutti quanto la città sia sporca e di quanto ci sia bisogno di maggiore forza lavorativa per riportare un po’ di ordine e pulizia.

La procedura seguita da me, come amministratore, rientrano nelle mie piene facoltà e sono avvenute nel rispetto delle disposizioni di legge previste”.

Inoltre, nel recente comunicato stampa, lo stesso Barbone aveva precisato che: “…la sostenibilità economico finanziaria per effettuare nuove assunzioni è conseguenza immediata e diretta dell’aumento della TARI 2108”, ed ancora:”…perché queste assunzioni non sono state fatte nonostante l’aumento della TARI e la conseguente disponibilità in bilancio delle somme già a partire dal giugno 2108, come era invece stato previsto?”.

Parole dissimili arrivano dall’ex assessore all’ambiente del Comune di Manfredonia, l’avv. Innocenza Starace: “Posso asserire con certezza che le operazioni poste in essere da me, in qualità di assessore e quindi risalenti ad un mese e mezzo fa, sono avvenute nel rispetto delle regolamentazioni previste…le assunzioni sono sempre avvenute con sorteggio e coadiuvato da agenzia interinale. Il mio parere sul modo in cui le nuove assunzioni sono avvenute non è di certo positivo”.

In un comunicato stampa del mese scorso, presente sulla pagina fb del consigliere comunale Alfredo De Luca si legge: “In merito alla vicenda delle assunzioni temporanee in ASE condividiamo quanto deciso dal Sindaco di sospenderle in attesa di verificare la legittimità dell’operazione…Ci aspettiamo, e siamo sicuri che in occasione del prossimo consiglio comunale sul bilancio ASE il Sindaco riferirà sulla vicenda chiarendo quanto accaduto ed in qualità di socio di maggioranza ASE, darà le opportune linee di indirizzo per le assunzioni”.

“Non mi è ancora giunta la notizia relativa all’effettiva operatività delle unità neoassunte ma l’ASE in quanto ente indipendente ha la facoltà di fare le proprie scelte a riguardo, anche se non si sono ancora concluse le procedure di controllo sulla legittimità delle stesse assunzioni”, conclude l’assessore all’ambiente prof. Antonio Prencipe.

A cura di Libera Maria Ciociola,

Manfredonia 23 novembre 2018