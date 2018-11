Avvocati: regole di correttezza tra colleghi

Di:

Il galateo non è solamente quello che fissa le regole di come ci si comporta a tavola o in compagnia di una gentil donzella: galateo è anche quello che occorrerebbe rispettare sul luogo di lavoro, tra colleghi o con i clienti. Non ci sono posti ove non si debbano osservare le regole della buona educazione: al ristorante, in pizzeria, per strada o in tribunale, bisognerebbe sempre essere rispettosi dell’etichetta. Purtroppo, molti dimenticano ciò, anche se sono professionisti e, quindi, hanno studiato a lungo nei licei e nelle università.

