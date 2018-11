Foggia. Al Festival arriva Paolo Sassanelli

Di:

Sabato 24 novembre 2018, ore 18,30, l’attore e regista Paolo Sassanelli salirà sul palco dell’Auditorium Santa Chiara per presentare il suo ultimo film Due piccoli italiani, lungometraggio opera prima, collocato nella Sezione Eventi speciali del festival.

Gli interpreti: Francesco Colella, Paolo Sassanelli, Rian Gerritsen, Marit Nissen, e con la partecipazione amichevole di Dagmar Lassander e Totò Onnis.

La trama: Il rocambolesco viaggio attraverso l’Europa di due amici un po’ naïf, Salvatore (Francesco Colella) e Felice (Paolo Sassanelli), in fuga da un paesino della Puglia, che si ritrovano catapultati a Rotterdam e poi in Islanda. Per la prima volta nella loro vita scopriranno cosa significa sentirsi vivi e felici. Attraverso qualche disavventura e con l’aiuto della generosa e stravagante Anke (Rian Gerritsen), supereranno le proprie paure e inibizioni, costruendosi una seconda possibilità che gli è sempre stata negata.

Nel pomeriggio, ore 17,30, i cortometraggi fuori concorso: COSÌ IN TERRA di Lorenzo Pisano; MANICHINE di Maurizio Mazzotta; PARTENZE di Nicolas Morganti Patrignani; TRA CIELO E TERRA di Noemi Rossano e Dario Patrocinio.

Da non perdere in corti programmati per il mattino, a partire dalle ore 10,00:

EDUCATIONAL MOVIES – Meeting School: A FRIEND IN ME di Gianluca Manzetti, IDRIS di Kassim Yassin Saleh, PARADISO di Niccolò Gentili e Ignacio Paurici.

SPECIAL EVENT: SENZA PAURA di Morgana Forcella Un corto sul fenomeno del bullismo scolastico Con Sebastiano Somma, M&S Kartisia e ICG Petrassi; a seguire l’incontro con la regista Morgana Forcella e l’attore Sebastiano Somma

Alle ore 21,00 la Cerimonia di Premiazione dei vincitori del Festival da parte di Paolo Sassanelli (in veste di presidente della giuria) e il conferimento dei riconoscimenti speciali Rai Cultura-Rai Scuola.

Foggia, 23 novembre 2018

L’Ufficio stampa