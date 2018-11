La grande emigrazione e la grande guerra nel libro “Lacrime di primavera”

Di:

Sabato 24 novembre 2018 alle ore 18.00 presso l'Auditorium "C. Serricchio" di Palazzo Celestini avrà luogo la presentazione del libro "Lacrime di Primavera" di Tommaso Prencipe. Di seguito pubblichiamo la seconda parte della riflessione sul libro.

LA GRANDE EMIGRAZIONE E LA GRANDE GUERRA NEL LIBRO DI TOMMASO PRENCIPE “LACRIME DI PRIMAVERA”

Matteo, pur spaccandosi la schiena, non riesce a mantenere la famiglia, e perciò decide di emigrare in America con queste considerazioni: “ci dobbiamo sradicare da questa terra ingrata. Vendiamo tutto è andiamo in America; si guadagnano quattrini a palate, si lavoro poco e si viaggia in carrozza. L’America è un paradiso, … pane a sazietà come i signori del nostro paese, … la gente balla, ride, fuma la pipa e va al teatro tutte le sere”.

A nulla servono le obiezioni della moglie Maria Felicia che lo invita a non credere a tutte queste fesserie, a mettere i piedi per terra; né servono le parole equilibrate e ragionate degli amici, quali: “l’America è come una medaglia: da una parte è bella e buona perché riduce la miseria delle nostre famiglie … C’è poi l’altra parte della medaglia che è un male perché i campi restano incolti, molte terre si riducono a pascolo, qui restano, solo donne e bambini, delinquenti, ammalati, mendicanti. L’America si prende solo le forze migliori, il fiore della popolazione. E, questo, si fa a danno nostro”.

L’AMERICA NON E’ UN PARADISO SOGNATO: GLI ITALIANI SONO SPORCHI, IGNORANTI, CRIMINALI, MAFIOSI,UN “PEOPLE” INDESIRABILE

Matteo si imbarca il 17 settembre 1913 da Napoli con le valigie ”piene di fame e di speranza” ed arriva in America. Qui, però, pur essendo fortunato perché trova lavoro in un una grande azienda agricola italiana come voleva e perché accolto cordialmente dalla famiglia di Giuseppe Canistrà, calabrese, si rende conto che l’essere immigrato in America non è la ricchezza ed il paradiso sognato. Così Giuseppe Canistrà, gli descrive la situazione: “la situazione degli immigrati italiani è insopportabile, asfissiante perché vivono ammassati in edifici di 5/6 piani……… con condizioni igieniche ed ambienti malsani ………. molti italiani sono rifiutati dal tessuto sociale e diventano criminali e delinquenti. Per di più noi lavoratori italiani occupiamo il terzo posto nella scala dei salari. I salari più alti spettano a tutti gli altri lavoratori bianchi, poi vengono i negri e poi ci sono gli italiani. Noi meridionali siamo accusati, anche dalla stampa, di essere sporchi, arretrati. Gli americani ci considerano popolo indesiderabile perché siamo delinquenti, ignoranti, criminali e mafiosi. Tutto ciò nonostante gli italiani hanno dato e stanno danno un contributo notevole allo sviluppo dell’America in ogni campo”.

Queste semplici considerazioni ci fanno cogliere immediatamente il senso comune ed universale delle migrazioni nella storia passata e presente, riguardante qualsiasi popolo e qualsiasi luogo della terra. Non è tutto oro quello che luccica ed ogni mondo è paese, perché riproduce ingiustizie, discriminazioni, pregiudizi sociali. Le migrazioni non sono un episodio, un casualità nella storia dell’umanità, ma una necessità, una strategia, consapevole ed inconsapevole, per la sopravvivenza dell’individuo e della specie umana tutta, per il miglioramento ed il cambiamento dello status quo esistente, spingono fortemente al rimescolamento di valori e di popoli, con tutte le difficoltà e conflittualità possibili.

Le migrazioni portano, perciò, con sé anche l’eterna lotta, interna ed esterna, tra chiusura ed apertura, il rimanere dentro un confine ed oltrepassarlo, l’accettazione dello status quo come sicurezza e quieto vivere e la spinta al cambiamento, pur problematico ed inquieto, perché la condizione di vita, così tragicamente misera, è insopportabile, invivibile, quasi contro natura umana. Le migrazioni, comunque, sono una risorsa per lo sviluppo dell’umanità.

GLI EMIGRANTI E LA PROFONDA TRASFORMAZIONE SOCIO-CULTURALE ED ECONOMICA DEL GARGANO E DELL’ITALIA

Matteo resta sbigottito, incredulo ma pian piano comprende che questa è la realtà, anche perché, nonostante lavori moltissimo, non riesce a mettere da parte una cospicua somma di denaro. Perciò sollecitato dalla moglie che in una lettera lo invita a tornare a casa perché “miseria per miseria meglio vivere alle grotte, almeno ti godi tuo figlio che cresce come un gigante”, ritorna a casa.

Matteo, quindi, alle Grotte riprende la vita di un tempo. Ai tanti abitanti che gli chiedono dell’America dice: “l’America mi ha arricchito, non di soldi ma di visioni ed idee nuove. Ho capito che il mondo, in qualsiasi parte ti trovi, è pieno di illegalità ed ingiustizie”.

Queste considerazioni personali hanno un valore più generale. L’emigrante, singolarmente e come soggetto collettivo, ha contribuito fortemente alla sviluppo economico del Gargano ed sua trasformazione socio-culturale, immettendo risorse economiche e idee nuove, modificando la mentalità esistente, rendendola più intraprendente e più attiva.

Tutto ciò è stato dimostrato, tra l’altro, dalla più importante ricerca italiana ed europea socio-antropologica di tipo longitudinale, condotta nell’area garganica in tre periodi diversi, 1965/1978/1991, prima dai professori Acquaviva ed Eisermann, e poi dalla prof.ssa Fiocco, così documentata dai volumi “La Montagna del Sole”, “Il Gargano: 14 anni di Storia tra due Inchieste”, “Il Gargano: un Inchiesta tra due Millenni (1965/2001)”. Tali ricerche non solo sono una fonte quasi inesauribile di informazioni e conoscenza ma hanno contribuito fortemente soprattutto per l’opera di divulgazione in Germania ed in Europa del prof. Sabino Acquaviva, allo stesso sviluppo del Gargano presentando e inventando una sua bella immagine unitaria vincente, con un anima ed una identità precisa“La Montagna del Sole”.

L’emigrazione in realtà ha trasformato totalmente la società italiana. Dal 1861 al 1985 circa 30 milioni d’italiani sono emigrat,i di cui 20 sono rimasti all’estero, tanto che oggi i loro discendenti, oriundi italiani, ammontano a circa 80 milioni in tutto il mondo. Nel secondo dopo guerra milioni e milioni di meridionali, interi paesi, si sono spostati al Nord Italia tanto che, considerando le nuove generazioni, si può dire che il Nord demograficamente non esiste più e che, forse, la vera unità d’Italia è stata costruita da questa emigrazione che,ha, tuttavia, impoverito il Sud. Impoverimento che avviene tuttora dato che in questi ultimi dieci anni circa un milione e mezzo d’italiani, soprattutto giovani e laureati, “la fuga dei cervelli”, sono emigrati.

LA PRIMA GUERRA MONDIALE: VITTORIA O IMMANE TRAGEDIA?

Altro capitolo fondamentale del libro è il racconto della partecipazione di Matteo alla Prima Guerra Mondiale, “tra bagliori di cannonate e sibili di proiettili”. Aldilà degli episodi descritti il libro suscita molte domande poste dalla povera gente italiana del tempo, tuttora vive ed attuali, che conviene riproporre perché ci aiutano ad essere vigili ed attenti nel nostro presente.

La prima guerra mondiale è stata una vittoria o un immane tragedia? Per chi? La guerra chi arricchito e chi ha impoverito?

Cos’è l’amor di patria? E’il sentimento più nobile che l’uomo nutre o il mezzo più crudele di chi non ha cervello, dato che è da pazzi uccidere un proprio simile, è come uccidere se stesso?

La guerra è un mezzo per risolvere contese tra popoli o il mezzo per mantenere e conquistare ricchezze e dominio su popoli?

Fu vera vittoria quella dichiarata il 4 novembre 1918, come si legge nel Bollettino della Vittoria firmata da Armando Diaz? Per chi? Per i ceti dirigenti e dominanti? Per le masse dei soldati, dei reduci, dei cittadini più poveri? Ha consentito di costruire un mondo meno disuguale è più giusto? Ha portato ricchezza agli indigenti ed ai miseri o ha aumentato la loro miseria, facendoli diventare più pezzenti di prima?

E, soprattutto dopo la cosiddetta vittoria, l’Italia si è incamminata lungo i sentieri della libertà e della pace?

L’immane tragedia della Prima Guerra Mondiale è immediatamente rappresentata dai seguenti numeri e dati: 23 milioni di persone tra militari, dispersi e popolazione civile sono morte, 21 milioni di feriti e mutilati, senza contare le deportazioni e massacri, le fucilazioni i maltrattamenti, la fame, le rappresaglie e persecuzioni razziali, le carestie, malattie ed epidemie. Perciò colpiscono negativamente le commemorazioni per il centenario della fine di questa guerra, soprattutto da parte dei potenti e governanti del mondo, che solo oggi la considerano folle. Sembra quasi di voler liberarsi la coscienza, di trovare un senso nella fine di una guerra, un senso che non ha, un auto giustificazione dato che tuttora tantissime guerre ci sono nel mondo da. E da chi sono volute e prodotte? Perciò l’unica cosa da affermare oggi è che la guerra è disumana e va bandita dalla propria coscienza e dalla faccia della terra.

IL LIBRO E’ MOLTO CRUDO E DOLOROSO

Al termine della lettura il libro lascia un senso di profonda tristezza e dolore per tutti le tragiche vicende raccontate, per la estrema miseria materiale e umana che persone e comunità hanno dovuto sopportare ed affrontare. Non si può non com-patire, cioè partecipare alla sofferenza vissuta anche perché molte situazioni descritte richiamano, almeno per chi ha una certa età, situazioni simili vissute personalmente e/o dai propri padri e nonni.

Si sente che questa sofferenza appartiene direttamente all’autore, che è vissuto e cresciuto in questa comunità, terra amata ma così povera e misera, la quale ha inciso sulla sua formazione e concezione di vita e da cui ha preso la dolorosa consapevolezza delle ingiustizie sociali. Lo scrivere, raccontare, descrivere e spiegare ha psicologicamente la funzione di lenire sofferenze e pene, perché allenta tensioni in qualche modo consente di ricercare un senso, anche se l’ingiustizia sociale non ha un senso, se non nella sopraffazione di una classe sociale più forte su quella più debole.

Questa esistenza e ruolo delle classi sociali è ben evidente ed attraversa come sotterraneo ed invisibile filo rosso tutto il libro: dal lavoro nei campi come braccianti che si vendevano in piazza per poche lire alla descrizione del vaporetto che porta gli italiani in America diviso in tre piani e classi, (dal più inferiore, terza classe, dove vengono ammassati gli emigranti, al quello medio, con qualche cabina e pochi viaggiatori, fino al piano superiore, la prima classe, con pochissimi viaggiatori, vestiti per bene e serviti in ogni loro esigenza), dai campi di battaglia dove i soldati sono massa di manovra, carne da macello, e venivano trattati come oggetti, non aventi alcun diritto, alla vita nei campi concentramento dove la differenza di trattamento e di vita tra ufficiali e soldati prigionieri era enorme, perché mentre gli ufficiali godevano di relativo benessere, i soldati vivevano affamati ed indigenti.

La denuncia, molto forte, viva e sdegnosa, non assume, però il carattere dirompente di lotta sociale per un cambiamento radicale, perché frenata, mitigata e sostenuta dalla profonda concezione cristiana incorporata nel protagonista, nell’autore, nella Comunità agricola delle Grotte. Questo cristianesimo consente di essere dalla parte dei più deboli, lenendo in qualche modo pene e sofferenze, poiché, non guardando solo alla vita terrena ed alla ricchezza materiale, trova nella fede in Dio un senso al benessere e al vivere più ampio, più pacato e più oltre.

LACRIME DI PRIMAVERA: TRA DOLORE PESSIMISTICO E VOGLIA DI LOTTARE

Il titolo “Lacrime di Primavera” esprime una contraddizione tra dolore vissuto con conseguente pessimismo e voglia di lottare per costruire un mondo migliore, sia del protagonista e sia dell’autore del libro. Le lacrime sono la forma esteriore di una sofferenza e la primavera è simbolo di rinascita, di luce, di speranza ma può rappresentare anche la primavera della propria vita, l’adolescenza e la gioventù che i tantissimi Matteo non hanno vissuto.

Il libro è, quindi, anche la storia e la risoluzione di questo duplice conflitto. Matteo, non è riuscito a migliorare le proprie condizioni di vita, emigrante in America è tornato nella propria terra come prima senza ricchezze, a lavorare nei campi. Tuttavia è tornato ricco “di visioni ed idee nuove”, e, perciò, da leader riconosciuto ed amato, ha contribuito alla crescita socio-culturale della propria comunità ed ha trasmesso a tutti ed ancor più ai propri figli il valore e la forza dell’impegno. L’autore, aldilà della propria consapevolezza, pur vivendo un momento doloroso, passivo e pessimistico, lo supera attraverso l’impegno e la passione culturale e civile, attraverso la sete di conoscenza, di esplorazione, di conoscere, capire e spiegare i fatti.

Perciò nel libro c’è un profondo messaggio, semplice ma forse universale: non arrendersi di fronte a qualunque situazione difficile e drammatica della propria vita; essere esempio, trasmettere ai propri figli e nel contesto sociale valori di solidarietà e di speranza, la spinta a darsi da fare e lottare, individualmente ma ancor più collettivamente, contro le ingiustizie sociali e per un futuro migliore.

Grazie Tommaso per la tua passione, culturale e civile, per l’amore verso la tua terra, perché questa è la tua forza, pur nella debolezza e fragilità del vivere.

Silvio Cavicchia